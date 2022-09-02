Розничные инвесторы кардинально изменили свое поведение

Опытные инвесторы со стажем более трех лет, владеющие крупными портфелями, во втором квартале текущего года на фоне снижения котировок на фондовом рынке заняли выжидательную позицию. При этом начинающие инвесторы проявили повышенную активность: весной многие из них заинтересовались спекулятивными вложениями в акции, а в июне перешли к долгосрочным вложениям в облигации. Об этом говорится в «Обзоре ключевых показателей профессиональных участников рынка ценных бумаг», опубликованном на сайте ЦБ.

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«Инвесторы, пришедшие на биржу в марте, покупали акции резидентов у более опытных инвесторов. В апреле и мае приходили в основном спекулятивно настроенные клиенты, которые покупали акции на краткосрочный период с целью получения быстрого дохода (наблюдались большие обороты при небольших нетто-покупках). В июне портрет нового инвестора изменился – начали приходить инвесторы в облигации (обороты снизились при росте объемов нетто-покупок). При этом начинающие инвесторы интересовались в основном облигациями крупных госбанков, включая субординированные, а также корпоративными облигациями. Большинство облигаций приобреталось в ходе первичных размещений», — говорится в обзоре.

Регулятор также отметил замедление темпа роста числа клиентов на брокерском обслуживании. Их количество по итогам квартала выросло до 25,6 млн лиц (+11%), при этом доля активных клиентов (совершивших хотя бы одну сделку) снизилась до уровней 2019 года. В Центробанке это объясняют тем, что котировки российских акций остаются ниже уровней начала года и большинство инвесторов не хотят фиксировать убытки, предпочитая переждать этот период. Кроме того, часть инвестиций в иностранные ценные бумаги остается замороженной из-за отсутствия возможности переводов активов между частью российских и иностранных депозитариев, а также санкционных ограничений на работу крупнейших российских банков и входящих с ними в одну финансовую группу брокерских компаний.

«Чистая прибыль в отрасли по итогам полугодия значительно снизилась – до 0,6 млрд руб. (-95% г/г), а у более половины участников за последние 12 месяцев появился накопленный убыток. Скользящее значение рентабельности капитала (ROE) в целом по отрасли уменьшилось до 3,3% (годом ранее – 10,7%), а медианное значение ушло в отрицательную область (-0,1%, годом ранее – 6,1%). При этом на убыточных участников приходится примерно треть от общего числа клиентов», — резюмировали в ЦБ.

