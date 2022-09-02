Nasdaq: пять дней в падении

Поначалу торги четверга выглядели просто продолжением предыдущих дней, когда на фоне выступлений «ястребиного» хора ФРС во главе с ее председателем акции преимущественно снижались. Dow Jones Industrial Average терял 0,9%, S&P 500 – 1,3%, а Nasdaq Composite – на 2,3%. От локального максимума 16 августа их отделяло уже 8,9%, 9,7% и 12,4% соответственно. Как и ранее, в первую очередь распродавались технологические акции, и относительная динамика индексов напрямую зависела от веса таких бумаг в их составе.

Но вскоре падение притормозило: были достигнуты сильные технические уровни поддержки. Для S&P 500, например, это была круглая отметка 4900, не дойдя до которой менее 4 пунктов, он перешел к положительной коррекции. Но и он, и Dow, вероятно так и остались бы в «красной зоне», если бы не массированное закрытие «шортов» в последние 10 минут торгов. Nasdaq не помогло и это.

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По итогам дня Dow Jones Industrial Average вырос на 0,46%, а S&P 500 – на 0,3%. Nasdaq Composite упал на 0,26%. Тем самым первые два прервали проигрышную серию из четырех подряд дней, закрытых в минус. Последний же продлил ее уже до пяти. В прошлый раз такое было у Nasdaq еще на заре этого медвежьего рынка – в феврале.

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Покрытие коротких позиций объяснялось тем, что сегодня до открытия торгов будет обнародована ключевая статистика по занятости. Фондовый рынок сейчас обращает на нее даже больше внимания, чем на данные по инфляции, с которой собственно и ведет борьбу ФРС, ужесточая политику и обрушивая ценные бумаги.

«Мнение участников рынка состоит в том, что отчет о занятости важнее статистики по индексу потребительских цен при определении того, является ли повышение на 75 или больше базисных пунктов в сентябре более подходящим, чем на 50 б.п., – говорил вчера CNBC главный экономист по США Bank of America Майкл Гапен. – И я думаю, что это правильное мнение».

Плохие данные с рынка труда – это едва ли не единственное, что теоретически способно подорвать решимость Федрезерва при подъеме ставок. Хорошая же статистика, напротив, может укрепить его намерения. Другое дело, что ФРС убила массу сил и времени, убеждая рынок в непоколебимости своего курса. Многие в это верят, отчего акции и падают. Так что при каких-то раскладах неважная статистика вместо того, чтобы сыграть в пользу быков, может быть воспринята просто как предвестник неотвратимо надвигающейся рецессии. В то же время сильные данные по-прежнему играют на руку медведям.

При этом на рынке распространено мнение, что статистика будет сравнительно неплохой. Согласно консенсус-прогнозу Dow Jones, экономисты считают, что в августе было добавлено 318 тыс. рабочих мест, а безработица осталась на уровне 3,5%. Средняя же почасовая зарплата выросла на 0,4% или на 5,3% в годовом исчислении.

Аналитики, опрошенные Reuters, прогнозируют рост рабочих мест лишь на 300 тыс., но, например, Morgan Stanley ждет 350 тыс., а Wells Fargo – 375 тыс. Все это меньше, чем удивительно сильные 528 тыс. в июле, и в лучшем случае соответствует минимальным цифрам этого года (в июне было 372 тыс.). И все же эти уровни не способны вызвать беспокойство ФРС.

Но они уже учтены в ценах, так что неожиданности вполне способны привести к серьезной волатильности. И хотя наиболее вероятным ее завершением станет продолжение движения вниз, понять медведей, пожелавших ограничить риски накануне публикации, нетрудно. К тому же, почему бы после ошибки с удивительными июльскими данными аналитикам не промахнуться столь же сильно и в другую сторону?

«Рынок сейчас уже почти весь в завтрашнем утре, – говорила вечером Reuters главный глобальный стратег LPL Financial Куинси Кросби. – Он перепродан и катализатором ралли или, по меньшей мере, отсутствия распродаж вполне может стать более слабый отчет о занятости, особенно в части заработной платы».

