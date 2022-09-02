Сбербанк закрыл сделку по продаже «дочки» в Казахстане управляющему холдингу «Байтерек»

Сбербанк сообщил о закрытии сделки по продаже своей казахстанской дочерней структуры управляющему холдингу «Байтерек»

«Сделка совершена на взаимно приемлемых финансовых условиях и получила все необходимые регуляторные одобрения», — цитирует «Интерфакс» пресс-релиз кредитной организации.

Сообщается, что банк в Казахстане продолжит выполнять все обязательства перед клиентами; условия по продуктам для действующих клиентов останутся неизменными.

«Сделка позволит банку возобновить в полном объеме активные операции, привлечение депозитов и проведение платежей, а также продолжить развитие продуктов и услуг для населения и бизнеса. В ближайшее время планируется проведение ребрендинга Сбербанк Казахстан», — указывается в сообщении.

Отмечается, что «Байтерек» намерен обеспечивать бесперебойную работу казахстанского банка и создавать благоприятные условия для развития и совершенствования банковских услуг как для имеющихся, так и для новых клиентов.

О том, что Сбербанк продаст холдингу «Байтерек» дочерний банк в Казахстане, стало известно в августе. Сообщалось, что Сбер принял решение об уходе с казахстанского рынка в связи с геополитической ситуацией и необходимостью действовать в интересах клиентов дочернего банка.

«Байтерек» — интегрированный институт развития, направленный на поддержку предпринимательства, развитие агропромышленного комплекса и обеспечение населения Казахстана жильем. Конечным бенефициаром холдинга является правительство республики.

В мае старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока Sberbank International Тимур Козинцев сообщал, что интерес к «дочке» банка в Казахстане проявляли как российские инвесторы, так и потенциальные покупатели из Турции и с Ближнего Востока.