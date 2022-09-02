Цены на газ в Европе обвалились на новостях по «Северному потоку»

Немцы отвыкли от экономических проблем и, столкнувшись с ними сейчас, быстро превратились в пессимистов. Перед каждым закрытием газопровода «Северный поток 1» на профилактические работы, а в этом году их пока было два, они несмотря на заявления «Газпрома» о том, что после окончания профилактики, подача газа возобновится (1 сентября это повторил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак), они упрямо считают, что российский газовый гигант навсегда или, как минимум, надолго отключил газопровод. Так было в середине июля, такая же ситуация сложилась и сейчас. «Газпром» прекратил поставки газа на три дня в среду, чтобы проверить единственную работающую сейчас на ГРС «Портовая» и провести ряд других профилактических работ. Подача газа, заявил перед отключением «Газпром», возобновится в субботу, 3 сентября. Немцы, включая политиков, как обычно, обещаниям российских газовиков не поверили. В отличие от рынка и инвесторов, которые поверили и отреагировали резким снижением цен на «голубое» топливо. Очевидно, завтра, когда по трубе «Северного потока 1» опять пойдет газ, они немного успокоятся и будут ждать очередного отключения, которое, как считают в Минэкономики ФРГ, произойдет где-нибудь в середине октября. Российские газовики объясняют, что турбина каждые 1000 часов работы, т.е. приблизительно каждые 42 дня, должна проходить тщательную проверку. Кстати, эти требования придумал не «Газпром», а изготовитель турбин Siemens.

Все данные говорят о том, что 3 сентября в 2 часа ночи по берлинскому времени подача газа возобновится и что Германия получит столько же газа, сколько получала до августовского отключения. Напомним, в июле «Газпром» по техническим причинам снизил поставки до 20% от пропускной мощности газопровода.