Цены на газ в Европе обвалились на новостях по «Северному потоку»

Немцы отвыкли от экономических проблем и, столкнувшись с ними сейчас, быстро превратились в пессимистов. Перед каждым закрытием газопровода «Северный поток 1» на профилактические работы, а в этом году их пока было два, они несмотря на заявления «Газпрома» о том, что после окончания профилактики, подача газа возобновится (1 сентября это повторил в интервью ТАСС вице-премьер Александр Новак), они упрямо считают, что российский газовый гигант навсегда или, как минимум, надолго отключил газопровод. Так было в середине июля, такая же ситуация сложилась и сейчас. «Газпром» прекратил поставки газа на три дня в среду, чтобы проверить единственную работающую сейчас на ГРС «Портовая» и провести ряд других профилактических работ. Подача газа, заявил перед отключением «Газпром», возобновится в субботу, 3 сентября. Немцы, включая политиков, как обычно, обещаниям российских газовиков не поверили. В отличие от рынка и инвесторов, которые поверили и отреагировали резким снижением цен на «голубое» топливо. Очевидно, завтра, когда по трубе «Северного потока 1» опять пойдет газ, они немного успокоятся и будут ждать очередного отключения, которое, как считают в Минэкономики ФРГ, произойдет где-нибудь в середине октября. Российские газовики объясняют, что турбина каждые 1000 часов работы, т.е. приблизительно каждые 42 дня, должна проходить тщательную проверку. Кстати, эти требования придумал не «Газпром», а изготовитель турбин Siemens.
Все данные говорят о том, что 3 сентября в 2 часа ночи по берлинскому времени подача газа возобновится и что Германия получит столько же газа, сколько получала до августовского отключения. Напомним, в июле «Газпром» по техническим причинам снизил поставки до 20% от пропускной мощности газопровода.
Цена на газ в голландском хабе снизилась вчера на 9,5%. Сегодня, в 8.13 по центрально-европейскому времени мегаватт-час газа в Амстердаме, как сообщает Bloomberg, стоил 228 евро, что почти на 33% ниже максимума на этой неделе, кстати, самого большого после 11 марта.
Цены на газ и электроэнергию отошли от рекордных, но все равно остаются очень высокими, если сравнивать, например, с началом сентября 2021 года. Счета за электроэнергию и инфляция в Европе резко повысились летом и заставляют многие европейские компании сокращать производство или и вовсе приостанавливать работу.
Брюссель отреагировал на угрозу полного отключения от российского газа, к чему они сами упрямо стремятся, наверное, по причине короткой памяти, забыв об этом, продавливанием добровольного снижения потребления газа членами ЕС до марта 2023 года на 15% и ускорением наполнения газом подземных хранилищ. По второму пункту программы успехи налицо – хранилища несомненно будут наполнены до необходимого уровня к 1 ноября. Причем, работы идут со значительным опережением графика по времени. Однако даже не полная остановка «Северного потока 1», которой так боятся немцы, а просто длительная, будет означать резкий рост рисков предстоящей зимой, особенно, если она будет холодной.
«Несмотря на то, что широкомасштабных веерных отключений от газа и электричества, похоже, еще можно избежать даже при полном прекращении поставок (российского газа), риск сохраняется на всем континенте, включая Германию,- говорится в аналитической записке рейтингового агентства Fitch Ratings.- На фоне усиления энергетического кризиса вероятность рецессии в еврозоне очень высока».