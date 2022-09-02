Шойгу заверил, что российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС

Москва не размещала тяжелое вооружение на территории Запорожской атомной электростанции, а ответственность за возможные ЧС на объекте будет полностью лежать на Киеве.

Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«Ответственно заявляю, что тяжелых вооружений на территории атомной станции и в прилегающих районах у нас нет. Надеюсь, в этом комиссия МАГАТЭ убедится лично», — заявил Шойгу в ходе селекторного совещания с руководящим составом Минобороны.

По его словам, российские военные делают все необходимое для обеспечения безопасности ЗАЭС, а обвинения Киева в том, что российская сторона обстреливает ВСУ из дальнобойных артиллерийских систем, прикрываясь энергетическими объектами, являются ложью.

«С середины июля вооруженные силы Украины, используя западное оружие, регулярно наносят удары по инфраструктуре Запорожской атомной электростанции. С 18 июля зафиксировано 29 обстрелов, выпущено 120 артиллерийских снарядов, применено 16 дронов-камикадзе», — отметил чиновник. Он добавил, что таким образом Украина «создает реальную угрозу ядерной катастрофы в Европе», в то время как Россия «делает все», чтобы обеспечить безопасноcть на Запорожской АЭС.

Глава Минобороны надеется на то, что результаты визита МАГАТЭ на станцию будут объективно представлены мировой общественности. Шойгу указал на то, что «несмотря на приезд специалистов МАГАТЭ, провокации продолжаются»: в частности, накануне ВСУ обстреляли как саму Запорожскую АЭС, так и маршрут, по которому передвигались представители Агентства. «Пресечена попытка захвата электростанции, уничтожены две диверсионные группы и самоходные баржи с десантом», — указал Шойгу.

По мнению главы российского оборонного ведомства, США и Евросоюз намеренно замалчивают факты, связанные с реальной ситуацией вокруг ЗАЭС.

«Подчеркну, что в случае дальнейших провокаций вся ответственность за возможные чрезвычайные ситуации полностью ложится на украинские власти», — заявил Шойгу.

Специалисты МАГАТЭ прибыли на Запорожскую АЭС накануне, 1 сентября. Они намерены оценить состояние станции и риски для ее безопасности. В день приезда миссии Минобороны РФ сообщило о попытке захвата ЗАЭС украинскими военными и обстрелах территории станции, назвав это провокацией c целью сорвать визит делегации МАГАТЭ.