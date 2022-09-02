США попали в ловушку из-за поставок газа в Европу

Таких высоких цен на газ в Соединенных Штатах не было уже больше десяти лет. Сейчас уже для всех очевидно, пишет Barron’s, что экспорт американского сжиженного газа виноват и в росте цифр в платежках за газ в самой Америке. Одновременно с ростом расходов на газ американских домовладений, растут доходы американских газовиков. Это очередное доказательство известной аксиомы: то, что хорошо для нефтегазовой отрасли США, плохо для американской экономики в целом. Очевиден и еще один вывод: все эти взаимозависимые процессы подталкивают инфляцию вверх.

Механика здесь простая: чем больше газа уходит за границу, тем меньше его остается дома для внутренних потребителей. За не очень большие остатки газа борются коммунальные и энергетические компании и компании из секторов, связанных с газом. Газовые войны не только поднимают цены. Они также привели к тому, что запасы газа в США сейчас значительно ниже среднего за пять лет уровня. Это значит, что зимой 2023-24 годов могут возникнуть серьезные проблемы со снабжением газом как населения, так и промышленности.

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Если в двух словах, то растущий экспорт американского газа поднимает цены на него и в самой Америке. Яркий пример – ЧП в Техасе на СПГ-терминале 8 июня, когда произошел взрыв и пожар на СПГ-заводе «Фрипорт СПГ» в техасской Кинтане. При работе на полную мощность этот завод перерабатывает до 2% всего добываемого в США газа в сжиженный газ, после чего он грузится на газовозы и отправляется за границу, в этом году чаще всего в Европу.

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Взрыв и пожар, к счастью, обошлись без жертв, однако закрытие завода немедленно привело к падению спроса на газ и цен. Уже на следующий день они рухнули на 12%.

Через несколько дней Freeport заявил, что завод возобновит работу лишь в конце текущего года, а не через несколько недель, как говорили сразу после пожара. После этого заявления администрации цены на газ в США упали приблизительно на 16%.

3 августа компания сделала еще одно важное заявление, на этот раз оптимистическое: завод возобновит работу в октябре, т.е. раньше, чем считалось. И наконец заявление в конце августа о том, что срок начала работы сдвигается на месяц, на ноябрь, на которое рынок отреагировал новым падением цен.

Может показаться странным, что рынок реагирует так бурно на ЧП пусть и на крупном, но все же лишь на одном из многих СПГ-заводов. Однако, утверждают специалисты, в этом-то как раз и нет ничего странного, потому что газовый рынок крайне чувствителен и моментально реагирует на самые незначительные изменения как в сторону повышения, так и в сторону снижения. Любое событие, способное повлиять на спрос пусть даже на 1-2%, немедленно отражается на ценах на «голубое» топливо.

У роста глобального спроса на американский СПГ немало причин. В том числе и дефицит газа в Европе и устойчивый высокий спрос на СПГ из Америки в Азии. Влияет на него и стремление американского газового сектора продавать газ любому покупателю дома или за границей, кто заплатит больше остальных.

Конечно, сыграла свою роль и Россия. Ограничив поставки газа в Европу в последние месяцы, Москва вынудила европейцев попытаться заменить российский трубный газ сжиженным из Америки. В результате цены на СПГ выросли, а американские компании начали больше отправлять газа за границу, потому что там на нем можно заработать намного больше, чем дома.

Пока практически ничто не указывает на то, что цены на газ в США опустятся в ближайшие годы. Газ, сжиженный в Кинтане, скоро вернется на рынок. К тому же, в данный момент строятся три крупных СПГ-завода и еще более десятка проектов ждут завершения процесса финансирования.

Barron’s также обращает внимание на то, что газовые регуляторы в США много раз заявляли, что проекты, связанные с экспортом газа, в интересах всего американского общества. Сейчас же выясняется, что рост экспорта газа ведет к росту внутренних цен на него. Что же касается газовиков, то они не хотят наращивать добычу, чтобы сохранить высокие цены.