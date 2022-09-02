Страны «Большой семерки» договорились о введении потолка цен на российскую нефть с 5 декабря

Министры финансов стран-членов G7 приняли решение установить потолок цен на российскую нефть.

К соответствующему соглашению участники «Большой семерки» пришли на виртуальном саммите, передает РБК.

По словам канцлера казначейства Великобритании Надхима Захави, мера подразумевает в том числе запрет на страхование и финансирование танкеров, перевозящих российскую нефть по цене выше согласованного потолка цен.

Уточняется, что изначально выбранный ценовой предел, основанный на технических вводных, может быть при необходимости пересмотрен. Также члены G7 планируют разработать смягчающие механизмы, которые позволят уязвимым странам получить доступ к энергоресурсам.

Ранее сообщалось, что страны G7 планируют установить потолок цен на российскую нефть, который начнет действовать с 5 декабря для сырой нефти и с 5 февраля — для нефтепродуктов. Ограничение начнет действовать одновременно с эмбарго ЕС на импорт российской нефти. Российский вице-премьер Александр Новак в ответ на это пообещал прекращение поставок сырья. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал возможное введение потолка цен абсурдным и заявил, что такая мера приведет к серьезной дестабилизации нефтяных рынков.