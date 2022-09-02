Сюжет дня: акции банковского сектора укрепились

Акции российских банков торговались в плюсе по итогам торгов на Мосбирже в пятницу, 2 сентября. За сессию подорожали бумаги «Сбербанка» (+4,05% до 143,80 рублей за обыкновенную акцию), банка «Санкт-Петербург» (+6,80% до 98,05 рублей за бумагу), банка МКБ (на +3,89% до 5,79 рублей за акцию).

Трейдеры покупали акции после обнародования итогов работы банковского сектора за первое полугодие 2022 года. На фоне кризиса и санкций банки впервые за семь лет показали убытки в размере 1,5 трлн рублей, что оказалось не таким серьезным ущербом, как прогнозировали эксперты весной. По словам зампреда ЦБ Дмитрия Тулина, банки отделались «малой кровью», поскольку у них есть «запас прочности» по капиталу 7 трлн рублей.

Индекс Мосбиржи к концу торгов вырос на +1,05% до 2471,45 пунктов. Индекс РТС поднялся на +0,40% до 1284,93 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 19:48 мск стоила 94,62 долларов за баррель (+2,75%). Российская валюта слабела - 60,58 рублей за доллар.