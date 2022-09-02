ЦБ сообщил об изменениях в ОСАГО с 13 сентября

Новые тарифы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) начнут действовать с 13 сентября. Коридор базового тарифа будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей. В частности, для легковых автомобилей граждан базовая ставка тарифа будет устанавливаться в диапазоне 1646 – 7535 рублей. Соответствующее указание выпустил Центробанк.

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«Благодаря снижению нижней границы коридора страховщики смогут предлагать водителям с меньшими рисками более выгодные условия. Рост цен на запчасти отразится в большей степени на стоимости полисов для страхователей с высокими рисками», — говорится в пояснении регулятора.

Тарифный коридор ОСАГО будет расширен и для общественного транспорта — на 17,8% в обе стороны. Кроме того, изменились некоторые территориальные коэффициенты на основе последних данных.

В ЦБ рассчитывают, что все это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как увеличатся возможности для дифференциации. При этом регулятор сообщил о стабилизации ценообразования в августе — несмотря на рост выплат, средняя премия снизилась впервые с начала года.

