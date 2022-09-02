В Буэнос-Айресе задержан мужчина, пытавшийся застрелить вице-президента Аргентины Кристину Киршнер

Полиция Аргентины задержала мужчину, который направил пистолет на вице-президента Кристину Фернандес де Киршнер.

Инцидент произошел накануне, 1 сентября, передает ТАСС. Когда Киршнер выходила из автомобиля у своего дома в Буэнос-Айресе, стоявший в толпе ее сторонников мужчина поднял пистолет и направил его в политика. Злоумышленнику удалось приблизиться к вице-президенту практически вплотную. По счастливой случайности оружие не сработало, Киршнер не пострадала, мужчина был сразу же задержан.

Согласно предварительным данным, угрожавший пистолетом вице-президенту страны является уроженцем Бразилии, ранее его задерживали за незаконное ношения оружия.

Кристина Фернандес де Киршнер занимала пост президента страны с декабря 2007 года по декабрь 2015-го. На прошлой неделе прокуратура Аргентины потребовала назначить ей наказание в виде 12 лет тюрьмы по обвинению в коррупции при реализации инфраструктурных проектов в провинции Санта-Крус. Сама Киршнер считает, что ее преследует оппозиция. В прошлые выходные митинг сторонников вице-президента в Буэнос-Айресе перерос в столкновения с правоохранительными органами.

Мотивы предполагаемого преступника не установлены. Президент Аргентины Альберто Фернандес назвал инцидент попыткой убийства и объявил 2 сентября выходным днем. «Решил объявить день национальным выходным, чтобы в мире и гармонии народ Аргентины мог высказаться в защиту жизни и демократии и выразить солидарность с нашим вице-президентом», — заявил глава государства в обращении к нации.