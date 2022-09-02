В МИД РФ заявили, что Россия настаивает на дополнительных гарантиях ООН по зерновой сделке

Москва настаивает на том, чтобы Организация Объединенных Наций (ООН) приняла дополнительные меры по обеспечению гарантий попадания сельхозпродукции из РФ на мировые рынки в рамках зерновой сделки.

Об этом рассказал заместитель главы российского МИД Сергей Рябков. «Мы настаиваем на том, чтобы Организация Объединенных Наций, ее профильные структуры предприняли дополнительные меры по обеспечению реальных, а не декларативных гарантий по выведению российской сельскохозяйственной продукции в рамках зерновой сделки на мировые рынки», — заявил дипломат в эфире телеканала «Россия-24».

Рябков указал на необходимость принять эффективные меры по обеспечению надежного страхования, снижению фрахта, а также допуска судов в порты стран назначения.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что список подлежащих решению вопросов имеется в том числе у администрации США, которая «и пальцем не пошевелила» для того, чтобы обеспечить гарантированный доступ российской продукции на мировые рынки.

В Стамбуле 22 июля состоялось подписание соглашений по вывозу зерна из украинских портов. Сделка, которую подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз зерна, продовольствия и удобрений по Черному морю из трех портов, включая Одессу.

Ранее «Эксперт» писал о том, что большой урожай в России при слабом экспорте обрушил цены на зерно внутри страны, что грозит затовариванием, потерей части урожая и разорением сельхозпроизводителей. После аномально высоких мировых цен на пшеницу в начале 2022 года в августе цена на нее опустилась до катастрофических для аграриев значений. Экспортные цены сейчас даже ниже, чем в августе прошлого года: их сбивают поступления дешевого зерна с Украины, а главное — ожидания рекордного российского урожая. В итоге крупные хозяйства вынуждены продавать зерно по ценам немногим выше себестоимости, а мелкие фермеры столкнулись с угрозой банкротства. Вывозить на экспорт излишки мешают в том числе косвенные санкционные ограничения по фрахту и страхованию судов, слишком крепкий рубль и экспортная пошлина, срочно снизить которую правительство просят многие участники рынка.