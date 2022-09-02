В России за сутки зарегистрировали более 50 тысяч новых случаев коронавируса

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России 2 сентября составил 50 952 случая.

Об этом свидетельствуют данные сайта Стопкоронавирус.рф.

Cутками ранее в РФ был зарегистрирован 49 761 инфицированный. Таким образом, число новых заболевших коронавирусом увеличилось на 1 191.

Госпитализированы за сутки 3 726 человек — почти на 10% меньше, чем днем ранее. Выздоровели 37 012 человек (на 5% меньше в сравнении с 1 сентября).

Показатель заболеваемости за 24 часа сохраняется на уровне значений начала весны — в частности, 10 марта было выявлено около 51,2 тыс. заболевших, отмечает «Интерфакс». При этом смертность от коронавируса в августе значительно сократилась: если 10 марта от заболевания скончались 665 человек, то за минувшие сутки зарегистрирован 91 летальный исход, а 1 сентября сообщалось о 95 погибших.

В Приморском крае между тем суточный уровень заболеваемости коронавирусом снизился впервые с начала июля. За последние шесть дней показатель сократился на 14,6%, сообщает пресс-служба правительства региона. «По данным минздрава Приморья, снижение темпа роста пока незначительное — суточное число заболевших превышает 550 человек, более 200 приморцев в день обращаются в амбулаторные инфекционные центры с симптомами респираторных инфекций. Под наблюдением врачей поликлиник остается 4,7 тысячи человек», — уточняется в сообщении. Пожилым людям рекомендовано соблюдать масочный режим, а родителям школьников и учителям — пройти вакцинацию.

Рост числа инфицированных COVID-19 в Приморье начался 11 июля. С тех пор число подтвержденных случаев коронавируса постоянно увеличивалось.

За весь период пандемии в РФ выявлено около 19,63 млн случаев коронавирусной инфекции, зарегистрировано 384 532 смертей. Излечились от COVID-19 18,67 млн человек.