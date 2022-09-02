Владислав Овчинский: В Москве выпустили более полумиллиона карт «Москвенок» для первоклассников

Производство школьных электронных карт «Москвенок» выросло в два раза и превысило 500 тыс. штук. Устройства работают на отечественном чипе и предоставляют ряд функций для питания в школе и пропуска в образовательные организации. Об этом сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

«В Москве отрасль микроэлектроники представлена 48 предприятиями, где работает более 10 тысяч человек. Город стремится к технологическому суверенитету и постоянно совершенствует выпускаемую продукцию. Так, один из столичных производителей к новому учебному году в два раза нарастил свои мощности по выпуску школьных карт с отечественным чипом и изготовил более полумиллиона экземпляров», – рассказал Овчинский.

Школьные карты «Москвенок» на российском чипе начали производить в столице в 2019 году. Карта позволяет проверить, когда ребенок был в школе, колледже или детском саду. Также можно контролировать питание, покупки в буфете и удаленно пополнять лицевой счет. Дети могут использовать карту как пропуск в образовательные организации и музеи столицы. Идентификаторы могут быть в формате браслета, брелока, попсокета, наклеек и других видов носителей.

Как отметили в городской мэрии, увеличение объемов производства снизит зависимость от зарубежных поставщиков и позволит в будущем расширить цифровые возможности для юных москвичей.

«Сначала эти карты изготавливались на базе зарубежных чипов, однако, следуя общему тренду импортозамещения, в 2019 году предприятие предложило в пилотном режиме рассмотреть поставку на чипе «Микрон». Проект оказался успешным и впоследствии позволил поэтапно увеличивать долю в общем объеме продукции на отечественном чипе. К новому учебному 2022 году 100 процентов изделий, изготовляемых ISBC, переведены на российский чип MIK1K», – отметил директор департамента корпоративных и проектных продаж ISBC Александр Якичев.

Он добавил, что компания ISBC в ближайшее время планирует перевести на отечественные чипы силиконовые браслеты и брелоки.