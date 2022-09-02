Владислав Овчинский: в ОЭЗ Москвы начали шить школьную форму

Производство школьной формы для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) запустила компания «Ортомода», резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ). Предприятие уже начало работу над заказом для одного из московских особых семейных центров на 100 комплектов.

«Сегодня компания за счет статуса резидента освобождена от налогов на имущество, землю и транспорт, а ставка налога на прибыль для нее составляет лишь два процента. В 2022 году она расширила ассортимент и аудиторию своей продукции и начала отшивать школьную форму. В собственной экспериментальной лаборатории предприятия технологи разрабатывают предметы школьного гардероба с широким размерным рядом. В настоящее время компания выполняет заказ на 100 комплектов для одного из столичных особых семейных центров», – рассказал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В компании разработали эргономичную модель костюма тройка для мальчиков и девочек, которую также можно сшить по индивидуальным размерам. Форма произведена из натуральных материалов, которые обладают высокими износостойкими свойствами и не сковывают движения, отметили в городской мэрии.

«Помимо одежды, “Ортомода” более 20 лет выпускает ортопедическую обувь для взрослых и детей. Также они отшивают сменную обувь для школьников в классическом стиле из натуральной кожи с использованием в конструкции элементов ортопедии», – добавил генеральный директор ОЭЗ Москвы Геннадий Дегтев.