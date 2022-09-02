Зампред ЦБ впервые озвучил убытки банков в этом году

Российский банковский сектор показал убытки впервые за семь лет. По итогам первого полугодия они составили 1,5 трлн рублей, рассказал в интервью РБК первый зампред Центробанка Дмитрий Тулин. С февраля регулятор перестал раскрывать финансовый результат сектора и запретил банкам публиковать регулярную отчетность.

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«В 2019 году в целом чистая прибыль банковского сектора после уплаты налогов составила 1,7 трлн рублей, в 2020 году — 1,6 трлн рублей, в 2021 году — 2,4 трлн рублей, если округлить. В первом полугодии 2022 года чистый финансовый результат был отрицательный — минус 1,5 трлн рублей», — сообщил Тулин.

Он отметил, что на 1 января капитал банковского сектора, включая величину неаудированной прибыли 2021 года (2,4 трлн рублей) оценивался в 12,6 трлн рублей, а запас прочности по капиталу (сколько банки могут потерять, не нарушая нормативов достаточности капитала) — в 7 трлн рублей. То есть, по словам зампреда ЦБ, объем потерь оказался гораздо меньше этого запаса прочности, и банки «обошлись пока малой кровью».

Тулин уточнил, что около 1 трлн рублей из 1,5 трлн потерь пришлись на графу «операции с иностранной валютой» из-за вынужденного прекращения сделок с производственными финансовыми инструментами. Речь идет прежде всего о свопах и форвардных контрактах. Других «значимых потерь» банки пока не понесли, добавил он.

«Три четверти из общего количества банков по итогам первого полугодия прибыльные, а одна четверть — убыточные. Среди 13 крупнейших, системно значимых банков соотношение прибыльных и убыточных — 60 на 40%. То есть и в этой группе прибыльных все равно больше половины. Почему малые и средние банки меньше пострадали? Не только потому, что они под санкции не попали, некоторые тоже попали, но еще потому, что они меньше были вовлечены в обслуживание внешнеэкономических связей, у них меньше было операций на международных финансовых рынках», — сказал Тулин.

Он уточнил, что убытки убыточных банков составили 1,9 трлн рублей, а прибыль прибыльных — 400 млрд рублей. Разница между этими показателями и есть общий убыток. При этом зампред ЦБ подчеркнул, что ни у одного из банков, потерпевших убытки по итогам первого полугодия, капитал не ушел в отрицательную зону. У абсолютного большинства кредитных организаций даже внушительные убытки не привели к нарушению обязательных нормативов достаточности капитала.

Тулин отказался прогнозировать финансовый результат сектора на конец года, но отметил, что вероятность сохранения или уменьшения уже зафиксированного убытка — выше 50%.