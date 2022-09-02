Запрет на на полеты в 11 аэропортов юга и центральной части России продлили до 10 сентября

Федеральное агентство воздушного транспорта РФ (Росавиация) решило продлить ограничения на полеты в 11 российских аэропортов.

«Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 10 сентября 2022 года 03:45 по московскому времени», — указывается в сообщении ведомства.

В настоящий момент не производятся полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

«Российским авиакомпаниям рекомендовано организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы», — напоминает Росавиация.

Воздушное пространство 11 южных регионов России остается закрытым с 24 февраля.

По состоянию на начало августа Росавиация направила перевозчикам и аэропортам 54 млрд руб. субсидий по программам господдержки, общий объем которых превышает 125,5 млрд руб. На прошлой неделе стало известно, что, в частности, авиакомпаниям «Аэрофлот» и «Победа» направят дополнительные 1,46 млрд руб. субсидий. Отмечается, что такие меры поддержки обеспечивают ликвидность авиакомпаний и позволяют им сохранить перевозки на маршрутах внутренних воздушных линий, а закрытым аэропортам юга и центральной части России помогают обеспечить содержание аэропортовой инфраструктуры и сохранить персонал.