Акции в народ

Передача части акций «Норникеля» и «Росбанка» их сотрудникам повысит устойчивость компаний и скорректирует общественные стереотипы о предпринимателях. Однако при реализации программы необходимо предусмотреть обучающую и просветительскую программу для начинающих инвесторов, считают российские предприниматели и аналитики, опрошенные «Экспертом».

Президент компании «Норникеля» и основатель «Интерроса» Владимир Потанин в интервью РБК анонсировал новую программу мотивации для сотрудников, согласно которой работники компании станут бенефициарами ее бизнеса. Это произойдет путем выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) для сотрудников компании. Сейчас в руках частных инвесторов находится около 10% акций «Норникеля», а вместе с программой мотивации для сотрудников этот показатель может за десять вырасти до 25%, сказал Потанин в интервью.

Первым шагом новой идеи народного капитализма, по словам Потанина, станет переход к сотрудникам на льготных условиях 10% акций еще одного актива бизнесмена - «Росбанка». Ранее также стало известно о передаче до 50% акций банка в эндаумент благотворительного фонда Потанина. При этом основная цель состоит в том, чтобы увеличить капитал эндаумента до 100 млрд рублей, подчеркнул предприниматель.

Цифровые акционеры

Программа «Цифровой инвестор» «Норникеля» стартует в 2023 году и будет рассчитана на десять лет. По состоянию на 2022 год в компании работают более 80 тысяч человек – все они могут стать потенциальными владельцами акций. ЦФА будут выпускать на блокчейн-платформе «Атомайз». В отличие от классических акций ЦФА можно будет купить долями, что сделает его доступнее для сотрудников, поскольку одна акция стоит на текущий момент 16 тысяч рублей. По задумке Потанина, в случае успеха и дальнейшего тиражирования программы, грань между наемным работником и предпринимателем сотрется, что приведет к стабильному росту благосостояния граждан и снижению социального неравенства.

«Владимир Потанин остается одним из трендсеттеров в российском предпринимательском классе. Возможно, за счет таких инициатив удастся скорректировать общественные стереотипы в отношении крупного бизнеса в целом. Думаю, он реанимировал тему устойчивого развития в ситуации, когда бизнес в целом находится в коротком горизонте планирования. Ведь фактически он повышает устойчивость компании, создает под ним более широкую акционерную основу», - прокомментировал «Эксперту», генеральный директор Центра социального проектирования «Платформа» Алексей Фирсов.

Запрос на справедливость стал общемировым трендом, как следствие, растет запрос и на трансформацию общественного договора между государством, обществом и бизнесом, отметил владелец мультимедийного холдинга РБК Григорий Березкин. «Владимир Олегович, как ледокол, прорубает этот путь и предлагает конкретные шаги по реформированию модели отношений между крупными собственниками бизнеса и сотрудниками компаний. Я в 2017 году, при покупке РБК, говорил о том, что хотел бы видеть коллектив компании в качестве акционеров, эта идея пока не реализовалась, но я ее не оставляю и верю, что будущее именно за такими взаимоотношениями между владельцами и сотрудниками в медиабизнесе и в других отраслях», - сказал он.

Вслед за «Норникелем» подобные программы могут захотеть реализовать и другие компании, считает член бюро Правления РСПП Дмитрий Пумпянский. «Мне кажется, такой подход может быть полезен не только "Норникелю," но и другим компаниям. А современная цифровая форма добавляет этой идее жизнеспособности», - цитирует его слова «Интерфакс».

Управление финансовой жизнью

Программы мотивации акциями в России существовали и ранее, но чаще всего речь шла о топ-менеджерах, которые приобретали опционы – документы, регулирующие права владельцев продавать или покупать активы в определенный момент времени. За счет такой дополнительной денежной мотивации компании могут удерживать руководителей на их позициях дольше, а менеджеры в перспективе получают большую финансовую выгоду.

В частности, в 2000-х «Вымпелком» выкупил 650 тысяч своих депозитарных расписок (примерно 1% уставного капитала) в Нью-Йорке для опционной программы менеджеров. В 2003 году «Лукойл» ввел программу акционирования сотрудников, выкупив для этих целей на рынке 10,9 млн акций, или 1,3% уставного капитала. В конце 2021 года «Сбербанк» объявлял о старте программы долгосрочной мотивации акциями для самых эффективных сотрудников. Программа «Норникеля», в свою очередь, будет распространяться на гораздо большее количество сотрудников. И тут встает вопрос о финансовой грамотности новых акционеров и о том, как не допустить перепродажи акций в третьи руки, как было во время приватизации компании в 90-е.

«Важнейшим элементом любой программы по работе с физлицами должна становиться коммуникационная программа с сильным обучающим и просветительским элементом. И хорошо, что в "Норникеле" такая работа уже ведется. Чрезвычайно важна и роль регулятора, так как растет доля непрофессиональных участников и важно защитить их права. Очень интересна идея сделать подобное размещение среди сотрудников крупной компании с использованием цифровых финансовых активов. Это, конечно, новация», - отметил в беседе с «Экспертом» генеральный директор агентства по связям с инвесторами Infomost Communications Дмитрий Манаков.

Необходимость доработки

Эксперты в целом поддерживают идею вовлечения сотрудников в ряды акционеров, однако ответы на некоторые вопросы пока остаются не ясными.

«Надо смотреть, как будет меняться структура корпоративного управления, как будут выражены интересы новых собственников, как трансформируется институт независимых директоров. Розничные инвесторы - пока малоизученная тема, до этого IR-политика компаний ориентировалась в основном на крупные фонды. Непонятно, и как изменится баланс управления по отношению ко второму крупному владельцу «Русалу», у которого в компании 26%», - добавил Алексей Фирсов.

Таким образом, пока непонятно насколько программа народного капитализма повлияет на финансовую модель «Норникеля». Особенно это интересно, поскольку акционерное соглашение, действующее между «Интерросом» Потанина и «Русалом», истекает уже в конце 2022 года. Этот договор, по крайне мере раньше, играл важную роль для акционеров, поскольку определял формулу дивидендов «Норникеля».

Кроме того, название «народный капитализм» может быть неоднозначно воспринято после проведенных на заре развития фондового рынка так называемых «народных IPO», добавил Дмитрий Манаков.

В «Норникеле» намерены озвучить дополнительную информацию о программе «Цифровой инвестор» в ближайшее время, сказал в интервью Потанин. В частности, станет известен срок, в течение которого сотрудники должны держать акции без права продажи (lock-up период), а также источник для акций для программы.