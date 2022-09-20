Азиатское направление: дороги и рельсы

Российский бизнес на полном ходу разворачивается с Западного на Восточное направление, наращивая динамику делового сотрудничества с азиатскими странами.

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Товарооборот России с Китаем увеличился на 29%, — до 97,71 млрд долл. за январь-июль по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно данным ПЭК, лидирующими категориями по импорту из Китая за уже указанный период стали автотовары, бытовая техника и электроника, одежда и обувь. Объемы несырьевого экспорта показали наибольший рост в сегментах товаров народного потребления, продуктов питания и строительных материалов.

Однако логистическая инфраструктура не всегда справляется с растущим грузопотоком. Самые большие заторы на автомобильных погранпереходах. По данным на 31 августа, срок ожидания на МАПП «Забайкальск — Маньчжурия» составляет 14-20 дней, один день простоя обходится перевозчикам в 500 долл. В августе начались заторы и на ж/д направлении, срок доставки увеличился с 20 до 35 дней. Из-за логистических издержек в перспективе стоимость конечной продукции может вырасти на 2-10%.

Грузопоток продолжает набирать обороты, впереди высокий сезон — с сентября по декабрь. В этот период объемы доставки традиционно увеличиваются на до 80%.

Сейчас необходимо оценить:

Готовность логистических мощностей Дальнего Востока и Сибири к растущему товарообороту с Китаем

Выводы по итогам транспортных проблем прошлого года

Решения, которые помогут нарастить логистический потенциал регионов

С чего начинается путь

«Ворота» России в Азиатско-Тихоокеанский регион — Дальний Восток. Несмотря на деловую турбулентность, некоторым морским гаваням ДФО все же удалось нарастить грузооборот в этом году. Объем перевалки в порту Владивостока увеличился на 6%, в Восточном порту — на 4% за январь-июнь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такие данные приводят Ассоциация морских торговых портов.

Контейнерные линии, которые приостановили работу в РФ, заменили российские и китайские операторы.

Однако пропускная способность пока нестабильная, в высокий сезон регулярно возникают заторы. Например, в ноябре-декабре прошлого года грузы простаивали до 40 дней. Это было связано с резким ростом объема импорта и транзита из Китая, несоразмерным с масштабами экспорта.

Правительство Приморского края планирует возведение нового порта во Владивостоке. Он будет включать в том числе глубоководный терминал мощностью 3 млн TEU, что поможет справиться с растущим грузопотоком в долгосрочной перспективе.

В планах завершить строительство федеральной трассы «Владивосток — Находка — порт Восточный» к 2023 году. Дорога протяженностью 146 км свяжет крупнейшие порты ДФО в единую маршрутную сеть, сократится время пребывания в пути за счет доставки в обход городов и увеличения скорости движения в обоих направлениях до 110 км/ч.

Существующие мощности для обработки грузов нужно модернизировать. Но есть сложности, например, перезатаренность в портах ДФО. Поэтому необходимы дополнительные контейнерные терминалы, причалы, площадки для таможенных досмотров. Морские гавани необходимо оборудовать дополнительными ж/д платформами, на которые контейнеры перегружаются после прибытия в Дальневосточные порты. Сейчас из-за этого регулярно возникают простои.

Но главная точка роста — автомобильные погранпереходы.

На границе России и Китая действует семь МАПП, а пропускная способность не соответствует растущему грузопотоку. В среднем, в сутки, через один погранпереход проходит 40 ТС, в то время как до пандемии за 24 часа пропускали 200-250 грузовиков. Сохраняются эпидемиологические ограничения и механизм перецепки в российские ТС после пересечения границы с Китаем.

Около погранпереходов регулярно образуются неупорядоченные скопления из 200-1000 ТС, пересечение МАПП может занимать от пяти до 30 дней. Это ограничивает поставку товаров в направлении Китая автомобильным транспортом.

На погранпереходах требуется внедрить электронную систему резервирования времени пересечения госграницы, оборудовать площадки ожидания на подъездах к ним, модернизировать подъездные трассы, расширив число полос.

Число досмотровых площадок и стоянок для задержанного транспорта на МАПП следует увеличить, оснастить погранпереходы цифровым оборудованием, создать дополнительные складские помещения и реконструировать существующие.

Кроме того, нужно ускорить создание дополнительных погранпереходов, это позволит равномерно распределить растущий грузопоток.

В этом году, 10 июня, открылся только один новый автомобильный погранпереход: «Благовещенск — Хэйхэ». Он стал частью одноименного моста, связывающего один из крупнейших регионов Дальнего Востока с севером Китая.

Теперь предстоит запустить на полную мощность таможенный терминал «Каникурган». Это существенно поможет позволит своевременно обрабатывать растущий грузопоток. В перспективе, за счет открытия нового логистического пути, транзитное расстояние при доставке грузов в западную часть России может сократиться на 1,5 тыс. км.

Не импортом единым

Дальний Восток — не только крупнейший логистический центр страны, но и, конечно, динамично развивающийся регион с мощным экономическим потенциалом.

За первый квартал 2022 года оборот организаций ДФО увеличился на 135% и составил 3,2 трлн руб по сравнению с прошлым годом. А индекс промышленного производства вырос на 105%, по данным Федеральной службы государственной статистики.

Основные отрасли: горнодобывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс, металлургия, машиностроение. По данным ПЭК, за январь-август наибольший рост объемов доставки в категориях продукции обрабатывающей промышленности и металлургии.

Транссиб и новые объемы

На восточном направлении главное связующее звено для российской логистики — Сибирь.

За первый квартал 2022 года оборот организаций СФО по всем видам деятельности увеличился на 136,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 6,7 трлн руб. Индекс промышленного производства вырос на 106,4%, по информации Росстат.

Помимо сырьевых предприятий, в регионе активно развивается деревообрабатывающая промышленность, углехимическое производство, переработка алюминия, агропромышленный комплекс.

Маршрут из Китая пролегает по автотрассам Сибири или по рельсам Транссиба.

Пропускная способность Восточного полигона до 2024 года должна увеличиться в 1,5 раза — до 180 млн тонн в год. А срок доставки контейнерных грузов сократится до семи суток, согласно программе развития. В течение двух лет запланирована модернизация 1 300 км БАМа и Транссиба.

Пока же доставка в высокий сезон замедляется. Например, в декабре-феврале 2021 года мощности ж/д веток, терминалов и станций оказались перегружены из-за резкого роста объема импорта из Китая. В итоге РЖД были вынуждены ввести временное ограничение на прибытие отправлений в некоторые станции Московского узла. Сотни контейнеров остались брошенными на ж/д путях, ситуация окончательно разрешилась только к апрелю 2022 года.

В июле-августе срок железнодорожной доставки из Китая в Россию снова увеличился на 30% по сравнению предыдущими двумя месяцами.

Проблема в том, что грузы из Китая и другие импортные отправления доставляются только на станции Московского железнодорожного узла, там есть складская инфраструктура и зоны таможенного оформления. В итоге весь объем скапливается на этих площадках, что приводит к задержкам при обработке грузов.

Если модернизировать и адаптировать станции других крупных ж/д узлов, например, Новосибирска и Екатеринбурга, можно равномерно распределить контейнерный грузопоток. Это снизит нагрузку на Ворсино, Белый Раст и другие ж/д погранпереходы.

Доставка «на прямых плечах»

Порядка 9200 км разделяет Владивосток и Москву. Это расстояние автомобиль проезжает за семь дней напрямую или за 14-16 дней с частичной выгрузкой на промежуточных этапах. Почти половину пути груз проходит по территории Сибири.

Транспортный узел СФО имеет стратегическое значение для развития торговых отношений со странами Юго-Восточной Азии. Очень важно ускоренными темпами развивать дорожную сеть!

Один из примеров — трасса «Абакан — Бийск», которую планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Предполагается реконструировать проложенные дороги и построить новые. Трасса пройдет через центральные южносибирские регионы — Хакасию, Алтай и Кузбасс.

В итоге транзитное расстояние между Бийском и Абаканом сократится почти в два раза — с 1100 до 600 км, а время перевозки снизится с 18 до 8 часов.

Когда таких «прямых плеч» доставки будет больше, сроки перевозки из Сибири в европейскую часть России можно сократить в 1,5—2 раза.

Инструменты логистики

По оценкам Центра политического анализа, товарооборот России со странами Азии до конца года может увеличиться на 50 млрд долл. В частности, Китай уже стал альтернативным поставщиком транспортных средств и автозапчастей, электроники и бытовой техники, одежды и обуви в нашу страну. Россия, в свою очередь, наращивает экспорт товаров народного потребления, кондитерских изделий, зерна, текстиля и продукции обрабатывающей промышленности в КНР.

Модернизация логистики поможет развитию торговых отношений и сделает сотрудничество с азиатскими партнерами привлекательнее для бизнеса. В первую очередь, речь о запуске дополнительных терминалов и причалов в портах Дальнего Востока, создании дополнительных автомобильных погранпереходов и ж/д станций для таможенного оформления. Не менее важно — развитие дорожного полотна в Сибири, чтобы сократить сроки доставки.

В совокупности эти меры помогут перестроиться на альтернативных поставщиков и рынки сбыта.