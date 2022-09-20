Bundesbank вынес приговор экономике Германии

Невеселым оказался ежемесячный отчет Bundesbank (ВВ). Немецкий центробанк считает неизбежной рецессию, а также прогнозирует превышение инфляцией отметки в 10%.

«Все больше признаков того, что экономическое производство ожидает продолжительный и полномасштабный спад»,- говорится в прогнозе BВ.

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В третьем квартале Bundesbank прогнозирует умеренный спад, а вот в последние три месяца этого и первые три месяца следующего года не заметить спад активности в промышленности сможет только слепой.

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Авторы отчета отмечают, что высокая инфляция и неопределенность относительно поставок энергоносителей влияют не только на цены на газ и электроэнергию, но и на многое другое, включая расходы потребителей. И хотя в отчете ВВ нет цифр, он содержит предупреждение, что перспективы крупнейшей экономики Европы видятся в густом тумане. При этом в очередной раз подчеркивается сильная зависимость экономики ФРГ от российского газа, заместить который пока не удается.

Что касается газа, то его запасов в хранилищах, по словам министра экономики Роберта Хабека, отвечающего и за энергетику, хватит на 2,5 месяца. Причем при очень бережливом расходовании. Сейчас подземные хранилища заполнены на 90%. До цели – 95% осталось совсем немного, но уже сейчас очевидно, что запасы придется все время пополнять.

В Берлине по-прежнему главную ставку делают на сжиженный газ (СПГ). Правительство Шольца по-прежнему готово за ценой не стоять. Объявлено о выделении 2,5 млрд евро на закупки «голубого топлива», сообщает Bloomberg. Это уже второй транш в своего рода газовый фонд: ранее на закупки сжиженного газа были выделены 1,5 млрд евро, которые уже израсходованы. В целом же предусматривается потратить на снабжение Германии газом 15 млрд евро.

Терминалы для СПГ экономные немцы так и не построили несмотря на обещания Ангелы Меркель, поэтому Берлин делает сейчас ставку на плавучие СПГ-платформы (FSRU). Первая будет находиться в Вильгельмсхафене и должна приступить к работе 21 декабря. Еще несколько начнут превращать жидкий газ в его привычную газообразную форму в 2023 году. Однако консервативная оппозиция в лице Христианско-демократического и Социально-хртистианского союзов (CDU/CSU) считает, что правительство просто обманывает немцев и что FSRU их от холодной зимы не спасут.

«Даже после ввода в строй всех плавучих СПГ-платформ их мощность будет ничтожно мала»,- недавно подчеркнул, отвечая на вопросы журналистов, ответственный за энергетическую политику в CDU/CSU Марк Хелфрич.