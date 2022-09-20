Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Путина и Зеленского

Президент Турции Реджеп Эрдоган считает, что Москва стремится как можно скорее закончить спецоперацию на Украине.

Такое мнение глава государства высказал в интервью американскому телеканалу PBS.

Он заявил, что в сложившейся ситуации «в первую очередь очень важна позиция России», и рассказал, что встретился в Узбекистане с президентом РФ Владимиром Путиным, где между двумя лидерами состоялись «очень обстоятельные переговоры». По словам Эрдогана, российский президент «демонстрировал, что стремится завершить это как можно скорее».

Реджеп Эрдоган отметил, что в настоящий момент «дела идут достаточно проблематично» и подчеркнул, что «стремится к тому, чтобы эта битва завершилась миром». «Я думаю, что будет сделан значительный шаг вперед», — подчеркнул президент Турции.

Также Эрдоган заявил, что не теряет надежды организовать встречу Владимира Путина с Владимиром Зеленским. «Турция, как страна, соблюдающая политику баланса, выступает за то, чтобы выслушать здесь обе стороны. Именно поэтому у нас есть настойчивое желание собрать этих лидеров вместе. Давайте соберем их вместе, я всегда хотел послушать их лично. Пока нам не удалось этого добиться, но я не теряю надежды», — сказал президент.

В прошлую пятницу Владимир Путин и Реджеп Эрдоган встретились на полях саммита ШОС в Самарканде. Российский лидер по итогам встречи отметил, что турецкий коллега не предлагал ему организовать переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, и подчеркнул, что Эрдоган вносит существенный вклад в нормализацию обстановки, в том числе, по решению продовольственного вопроса.

