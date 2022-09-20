Фондовые «быки» взяли паузу

Снижение российского рынка акций началось с открытия торгов на информации СМИ о намерении властей повысить налоговую нагрузку на добычу и экспорт сырьевых ресурсов. В течение 2023-2025 гг. дополнительно в бюджет от компаний сектора планируется получить более 3 трлн руб., в том числе в следующем году — порядка 1,4 трлн руб.

Брокеры отреагировали несколько нервно, и в течение первого часа торгов Индекс Мосбиржи терял около 2%.

«В условиях перестройки экономики бюджету нужны средства, и решение увеличить сбор налогов с экспортных нефтегазовых компаний вслед за углем и удобрениями вполне понятно. Эти ниши затронуты санкциями в меньшей степени, чем скажем банки или авиаотрасль: спотовые цены на энергоносители остаются высокими, поэтому и решено увеличить финансирование госрасходов из их денежных потоков», — прокомментировала «Эксперту» ситуацию руководитель отдела анализа акций ФГ «Финам» Наталья Малых.

Днем, после объявления о проведении Луганской народной республикой референдума по поводу присоединения к России, рынок акций пошел вниз: в моменте снижение индекса Мосбиржи превышало 10%. Отчасти это было вызвано срабатыванием ограничивающих убытки стопов у многих инвесторов и «выносом» агрессивных «быков» по маржин-коллам. Рынок рефлекторно реагирует опасением рисков на новости, которые трактует как основания для введения неких новых санкций.

После падения последовал мощный отскок на фиксации спекулятивной прибыли по шортам, но позже распродажи возобновились. По итогам дня Индекс Мосбиржи закрылся в минусе на 8,75%.

«Газпром», «Роснефть», «Лукойл» и Сбербанк упали сегодня сильнее рынка. Ожидания дивидендов по первым трем бумагам не оказывали поддержку акциям этих эмитентов, хотя дивидендная доходность акций «Газпрома», например, которую можно получить в течение двух месяцев, превышает 23%.

В целом поводов для роста рынка в ближайшие дни пока не просматривается, вопрос заключается скорее в том, где закончится снижение. Сильная техническая поддержка по Индексу Мосбиржи располагается в районе 2200 пунктов, до которого остается 18 пунктов.

Снижался сегодня и рынок облигаций. Индекс Мосбиржи гособлигаций снизился на ощутимые для этого индикатора 1,22%.

Рубль, подешевевший по итогам дня на полпроцента, остается в привычном с начала августа диапазоне 60-61 руб. за доллар. Отчасти это связано с тем, что вложения в валюту и валютные активы несут очень высокие риски.