Губернаторы США потребовали ограничить экспорт газа в Европу

После предотвращения забастовки железнодорожников на прошлой неделе цены на газ в Соединенных Штатах резко упали – почти на доллар за миллион британских термических единиц.

Reuters, со своей стороны, сообщил, что потребление газа как в самих США, так и за их границами выросло в последнее время до рекордных высот и что американские «сланцевики», которые добывают основную часть газа в США явно не успевают за спросом.

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Запасы газа в американских хранилищах сейчас ниже среднего уровня, причем, ниже очень существенно. Достаточно сказать, что уровень наполнения хранилищ сейчас второй снизу за последние 12 лет. Причем, отмечает Reuters, несмотря на рост цен не заметно никаких признаков того, что ситуация изменится. Вишенкой на торте является приближение зимы в северном полушарии, где находятся Америка, Европа и Китай. Все это дает основания экономистам сделать неутешительный для американцев вывод: их ждут трудные времена.

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Еще весной аналитики инвестиционной компании Goehring & Rozencwajg сделали прогноз, что цены на газ в США догонят международные к концу 2022 года. Они обратили внимания на один нюанс, о котором редко говорят в Америке: добыча газа в стране сконцентрирована на нескольких крупных месторождениях: в Марселлусе и Хейнсвиле добывают 40% всего американского газа. Еще 12% дает Пермианское месторождение. Причем, количество буровых установок в Пермиане уже две недели снижается.

В то время, как добыча газа в США топчется на месте, спрос на электроэнергию в этом году бьет рекорды один за другим. Этому способствовало восстановление экономики после пандемии и очень жаркое лето. Как нетрудно догадаться, холодная зима приведет к новому резкому росту потребления газа.

Казалось бы, самое время перейти на производство энергии из других видов топлива, но и здесь сплошные проблемы: угольные электростанции повсеместно закрываются, а гидроэлектростанции из-за засух во многих штатах вырабатывают очень мало энергии.

На фоне этих проблем в США, говорится в анализе экономистов Reuters, спрос на газ за ее границами продолжает оставаться очень высоким. Сейчас все в северном полушарии лихорадочно запасаются газом в преддверии зимы. С учетом очень высоких цен совсем не удивительно, что американские энергетические компании несмотря на растущее недовольство американцев рекордными темпами гонят сжиженный газ в Европу и Азию.

Недовольство энергетиками проявляется на высоком уровне, а не только на уровне обывателей, которые получают все более высокие счета.

«Конечно, мы ценим то, что администрация Байдена многое сделала для снабжения европейских союзников топливом,- говорится в письме нескольких губернаторов Новой Англии министру энергетики США Дженнифер Гранхольм, написанном летом,- но хотелось бы, чтобы то же самое было сделано и для Новой Англии».

Губернаторы требуют от администрации президента обеспечить американцев СПГ и хотят, чтобы политики ограничили экспорт газа.

Джони Килдафф из Again Capital рассказал еще в мае CNBC об ожиданиях, что цена газа превысит 10 долларов за миллион британских термических единиц и, возможно, достигнет 12-14 долларов. Управление энергетической информации (EIA) пересмотрело в сентябре свой прогноз по ценам на газ на год в сторону увеличения: в последнем квартале она выйдет на среднегодовую 9 долларов за миллион термических единиц, а в 23-м году снизится до 6 долларов. Причем, снижение цены в следующем году EIA объясняет ростом добычи газа.

Когда произойдет этот рост, в Управлении сказать затрудняются. Одно ясно – пока американские газовики не нарастят добычу, цены на газ будут расти. Особенно с учетом скорого прихода холодов и того обстоятельства, что очень многие американцы и европейцы отапливают дома и квартиры газом.

Едва ли цены на газ в Америке, пишет Oil Price, приблизятся к европейским, но они сейчас и так в три раза выше, чем какие-то несколько лет назад, когда газа было много и он стоил дешево. Рост цен на 300% крайне негативно влияет на всю экономику. Так что теперь многое зависит от американских газовиков. Чем дольше они будут тянуть с наращиванием добычи и чем больше будут использоваться газовые электростанции ввиду явного недостатка станций, работающих на других видах топлива, тем дольше продлится подпитываемая энергией инфляция.