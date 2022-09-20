«Газпром» приостановит поставки по «Силе Сибири» на неделю для проведения плановых работ

Поставки газа по трубопроводу «Сила Сибири» не будут производиться в период с 22 по 29 сентября из-за планового техобслуживания.

Об этом говорится в сообщении «Газпрома».

«С 22 по 29 сентября на газопроводе "Сила Сибири" пройдут плановые профилактические работы. На этот период транспортировка газа будет временно приостановлена», — указывается в заявлении компании.

Уточняется, что технические работы на магистрали проводятся дважды в год — весной и осенью — в соответствии с договором между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) о купле-продаже газа по «восточному маршруту». В 2022-м они проходили с 29 марта по 4 апреля; в прошлом году осенняя профилактика осуществлялась в последнюю неделю сентября.

«Сила Сибири» — магистральный газопровод протяженностью около 3 тыс. км, по коророму газ из Якутии идет в Приморье и КНР. «Газпром» и CNPC заключили в 2014 году 30-летний договор, в соответствии с условиями которого «Сила Сибири» должна поставлять 38 млрд куб. м газа ежегодно.

В 2015-м «Газпром» и CNPC подписали соглашение об основных условиях трубопроводных поставок газа с месторождений Западной Сибири в Китай по «западному» маршруту («Сила Сибири-2»). Первоначально предусматривается поставка в Китай 30 млрд куб. м газа в год.

Газопровод «Сила Сибири-1» введен в эксплуатацию в 2019 году. В первом полугодии 2022-го объем прокачки газа в Китай через него увеличился на 63%. Поставки по трубопроводу в этом году выйдут на уровень 20 млрд кубометров.

Ранее «Эксперт» писал о том, что входящая в «Ростех» Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК) приступила к монтажу новых газотурбинных газоперекачивающих агрегатов (ГПА) на Бованенковском месторождении и газопроводе «Сила Сибири». Турбины полностью состоят из российских комплектующих. Ввод оборудования в эксплуатацию намечен на конец текущего года; всего в 2022 году ОДК поставит «Газпрому» 25 ГПА мощностью 16 и 25 МВт.