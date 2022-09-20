Германия готова к газовой зависимости от Катара

Энергетические компании RWE и Uniper близки к подписанию долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа (СПГ) из Катара, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с тем, как идут переговоры. Переговоры между Германией и Катаром идут уже несколько месяцев, причем, идут очень медленно и тяжело. Главной проблемой все это время был вопрос продолжительности действия контрактов: в Берлине хотели ограничиться двумя-тремя годами, а в Дохе требовали подписания соглашения сроком как минимум на 20 лет. Не могли договориться стороны и о цене, потому что катарцы хотели привязать их не к нефти, как обычно, а к ценам на газ голландского хаба.

Сейчас, похоже, Берлин, который поставил очень сложную задачу – полностью заменить российский газ к лету 2024 года, и Доха нашли компромисс и готовы в ближайшее время подписать контракт. Как удалось решить проблему цен, пока не понятно, а вот по продолжительности действия контрактов вопрос прояснился: немецкая сторона, похоже, согласна подписать 15-летнее соглашение.