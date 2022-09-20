Германия готова к газовой зависимости от Катара

Энергетические компании RWE и Uniper близки к подписанию долгосрочных контрактов на поставки сжиженного газа (СПГ) из Катара, сообщает Reuters со ссылкой на три источника, знакомых с тем, как идут переговоры. Переговоры между Германией и Катаром идут уже несколько месяцев, причем, идут очень медленно и тяжело. Главной проблемой все это время был вопрос продолжительности действия контрактов: в Берлине хотели ограничиться двумя-тремя годами, а в Дохе требовали подписания соглашения сроком как минимум на 20 лет. Не могли договориться стороны и о цене, потому что катарцы хотели привязать их не к нефти, как обычно, а к ценам на газ голландского хаба.
Сейчас, похоже, Берлин, который поставил очень сложную задачу – полностью заменить российский газ к лету 2024 года, и Доха нашли компромисс и готовы в ближайшее время подписать контракт. Как удалось решить проблему цен, пока не понятно, а вот по продолжительности действия контрактов вопрос прояснился: немецкая сторона, похоже, согласна подписать 15-летнее соглашение.
Впрочем, радоваться немцам рано, потому что они смогут получать газ из Катара не раньше 2026 года. Известно, что речь идет о газе с громадного месторождения Северное, на котором сейчас происходит грандиозное расширение. Этот проект со сметой почти в 30 млрд долларов позволит Катару увеличить годовое производство СПГ с нынешних 77 млн тонн до 126 млн тонн в 2027 году. В нем также участвуют TotalEnergies, Eni, Shell, Exxon Mobil Corp и ConocoPhillips.
«Uniper сейчас прилагает большие усилия для диверсификации источников поставок газа,- сообщили в пресс-службе немецкого энергетического гиганта агентству Reuters.- Катар играет в этом (процессе) важную роль».
RWE оказался более откровенен. Как сообщает Reuters, в компании считают переговоры с Катаром «полезными и конструктивными», хотя от подробностей воздерживаются.
RWE и Uniper покупают газ у Катара и сейчас, но на спотовом рынке. RWE, например, подписал контракт с Дохой еще в 2016 году на поставки 1,1 млн тонн СПГ в год, однако срок действия этого контракта истекает в следующем году.
В предстоящую субботу немецкий канцлер Шольц отправляется с двухдневным визитом на Аравийский полуостров. Кроме Саудовской Аравии, он планирует посетить ОАЭ и Катар. По словам министра экономики ФРГ Роберта Хабека, Олаф Шольц собирается подписать контракт с Абу-Даби на поставки сжиженного газа.
RWE и Uniper едва ли подпишут контракты с Катаром во время этого визита. Во-первых, обычно широкомасштабные соглашения в целом подписываются правительствами, после чего на сцену выходит уже бизнес. Во-вторых, Uniper уже сообщил, что его представителей в делегации, которая отправится с канцлером Шольцем на Ближний Восток 26 сентября, не будет.