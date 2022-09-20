Госдума одобрила поправку о введении в УК понятий «мобилизация», «военное время» и «военное положение»

Депутаты нижней палаты российского парламента одобрили на своём пленарном заседании поправку, предлагающую ввести в Уголовный кодекс РФ понятий мобилизация, военное положение, военное время и вооруженный конфликт.

Пакет поправок был внесён накануне в законопроект об изменениях в УК РФ, принятый в первом чтении ещё в июле/.Таким образом, в УК РФ появятся четыре новых статьи: статья 352.1 «Добровольная сдача в плен»; статья 356.1 «Мародерство»; статья 337 «Самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения»; статья 332 «Неисполнение приказа».

Так, за добровольную сдачу в плен предлагается назначать наказание от 3-х до 10 лет лишения свободы, за мародёрство — до 15 лет колонии. При этом в список отягчающих обстоятельств преступления добавили «период мобилизации или военного положения, военное время». Например, за неявку на военную службу по призыву или дезертирство наказание ужесточили с 5 до 10 лет колонии.

За отказ участвовать в боевых действиях или исполнять приказы начальника в период военного положения, в военное время или в условиях вооруженного конфликта будут наказывать до 3-х лет колонии.

Поправки внесли депутаты Госдумы, среди которых Дмитрий Вяткин и Леонид Слуцкий, а также сенаторы Андрей Клишас и Ольга Ковитиди. Второе чтение законопроекта запланировано на вторник, 20 сентября, передаёт РИА Новости.