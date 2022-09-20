Индекс Мосбиржи отскочил от просадки

Снижение российского рынка акций резко ускорилось после 14.30 мск. В моменте потери Индекса Мосбиржи превышали 10%. Падение последовало после объявления о решении провести в Луганской народной республике референдума о вхождении в состав России, и основано на опасении дополнительных санкций, из-за чего пострадали прежде всего котировки акций компаний нефтегазового сектора, а также Сбербанка.

Стоит отметить, что значительный вклад в падение рынка оказало срабатывание стоп-заявок, которые многие инвесторы выставляют для ограничения убытков.

После 15.00 мск рынок серьезно отскочил, выкупив чуть менее половины от максимальной просадки, но это пока лишь технический отскок, во многом связанный с фиксацией спекулянтами прибыли по шортам.

На 15.55 Индекс находился на уровне 2307, падая перед этим в моменте до 2172.

Аналитики оценивают как высокий риск продолжения распродаж вплоть до ухода Индекса Мосбиржи к сильной поддержке нпа уровне 2200 пунктов,