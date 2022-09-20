Калиматов: внедрение исламского банкинга в Ингушетии позволит изменить ситуацию в регионе

Республика Ингушетия вошла в пилотный проект по включению в российскую финансовую систему исламского банкинга. Глава республики Махмуд-Али Калиматов заявил, что подобная перспектива заинтересовала региональные власти.

Ингушетия стала одним из регионов, где в рамках пилота будет внедряться исламский банкинг. Ранее запуск в 2023 году нового банковского проекта, выстроенного по принципу шариата, в Чечне и Дагестане анонсировал Центробанк России. Новшество внедряется в рамках мероприятий по развитию российского финансового рынка.

Как обратил внимание глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, региональные власти заинтересовала возможность привлечения исламской банковской системы. Он напомнил, что в Ингушетии наблюдается самый низкий процент кредитования населения – по данным на 2022 год прирост задолженности на одного жителя не превышает 10 тысяч рублей. Во многом это связано с банковскими процентными ставками и прочей деятельностью, запрещенной исламом.

«Поэтому, считаю, что параллельное использование банками модели исламского банкинга существенно изменит текущую ситуацию в регионе, где основное население исповедует мусульманскую религию», – отметил Махмуд-Али Калиматов.

Для того, чтобы войти в число регионов, где будет апробирована модель исламской банковской системы, республиканские власти провели определенную работу на уровне правительства РФ и Госдумы. Об этом рассказал депутат Муслим Татриев, представляющий Ингушетию в нижней палате российского парламента.

Татриев отметил, что внес инициативу о включении Ингушетии в проект закона «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налогообложение операций партнерского финансирования» по просьбе Калиматова. Кроме того, парламентарий встретился с главой думского комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым и его заместителями, предметно обсудив вопрос о пилотировании исламского банкинга на территории республики. На имя Аксакова также было направлено письмо председателя правительства Ингушетии В.В. Сластенина, где содержалась просьба изучить упомянутый выше вопрос. По предварительным данным, его рассмотрят в первом чтении во время осенней сессии. Об этом Татриев написал в своем Telegram-канале.

Реализацией принципов исламского банкинга займется Сбербанк, который включит соответствующие услуги в свою систему.