Китай закупил у России в августе рекордное количество угля

Без угля с энергетическим кризисом не справиться, считают в Пекине. Особенно с такой погодой, какая была этим летом на большей части северного полушария. Китай так же, как большинство остальных стран, в последние месяцы активно производит электроэнергию из угля, использование которого китайцы так же, как во многих странах, начали в последние годы резко сокращать.
В августе Поднебесная резко увеличила импорт российского угля. Сильная жара и засуха пришли на запад и юг страны в конце июля и продержались весь август. Для того, чтобы удовлетворить резко выросшее потребление электроэнергии, пришлось задействовать максимум угольных электростанций, в том числе и уже законсервированных. В результате скачка спроса на энергию Россия поставила в августе Китаю, кстати, крупнейшему в мире потребителю угля, по данным Таможенной службы КНР, 8,54 млн тонн, максимум как минимум за пять последних лет, которые ведутся сравнительные статистические исследования. В июле импорт угля КНР был значительно ниже - 7,42 млн тонн. В августе прошлого года Пекин купил угля у России в полтора раза (на 57%) меньше, чем в 2022-м.
Напомним, 10 августа вступило в силу эмбарго на российский уголь в Европе. Москве пришлось срочно переориентировать угольные потоки на восток. Закупки угля из России увеличила и Индия. В Нью-Дели так же, как в Пекине, не смогли отказаться от такого выгодного предложения – уголь Россия так же, как углеводороды, продает со значительной скидкой. Конечно, цены на него в последнее время значительно выросли, но китайцам он, например, все равно достается по ценам ниже внутренних на китайский уголь того же качества. В конце августа Пекин платил за тонну энергетического угля калорийностью 5,5 тыс. ккал 155 долларов, на 5 долларов больше, чем в июле.
Китайцы также нарастили закупки энергетического угля высокого качества для более эффективного производства электроэнергии.
Пекин нарастил в августе импорт угля и у своего главного поставщика – Индонезии, превысив июльский показатель на 35%. Тем не менее, он все равно оказался ниже 17,3 млн тонн, купленных в августе прошлого года.
Покупать уголь в Индонезии тоже выгодно. В августе тонна энергетического угля из Индонезии калорийностью 3800 ккал. стоила почти на 170 юаней (24,26 доллара) дешевле китайского угля приблизительно того же качества. По углю калорийностью 4700 ккал разница несколько меньше – 140 юаней.
Экономисты полагают, что августовский рекорд не последний. Ожидается, что китайские электростанции увеличат импорт угля в октябре в преддверии открытия отопительного сезона, который начинается на большей части северного Китая в середине ноября.
Причин для дальнейшего роста импорта угля Китаем много. Что же касается причин, способствующих его снижению, то она всего одна – юань. Продолжающееся ослабление китайской валюты делает импортируемый уголь дороже для китайских потребителей, и разница между ним и китайским углем в цене уменьшается.