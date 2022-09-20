Китай закупил у России в августе рекордное количество угля

Без угля с энергетическим кризисом не справиться, считают в Пекине. Особенно с такой погодой, какая была этим летом на большей части северного полушария. Китай так же, как большинство остальных стран, в последние месяцы активно производит электроэнергию из угля, использование которого китайцы так же, как во многих странах, начали в последние годы резко сокращать.

В августе Поднебесная резко увеличила импорт российского угля. Сильная жара и засуха пришли на запад и юг страны в конце июля и продержались весь август. Для того, чтобы удовлетворить резко выросшее потребление электроэнергии, пришлось задействовать максимум угольных электростанций, в том числе и уже законсервированных. В результате скачка спроса на энергию Россия поставила в августе Китаю, кстати, крупнейшему в мире потребителю угля, по данным Таможенной службы КНР, 8,54 млн тонн, максимум как минимум за пять последних лет, которые ведутся сравнительные статистические исследования. В июле импорт угля КНР был значительно ниже - 7,42 млн тонн. В августе прошлого года Пекин купил угля у России в полтора раза (на 57%) меньше, чем в 2022-м.