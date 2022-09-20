Медведев рассказал, зачем нужны референдумы по присоединению республик Донбасса к России

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за проведение референдумов по вступлению в состав России Донецкой и Луганской народных республик.

Как написал Медведев в своем Telegram-канале, референдумы на Донбассе будут иметь «огромное значение» не только для «системной защиты» жителей ЛНР, ДНР и других подконтрольных РФ территорий, «но и для восстановления исторической справедливости».

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», — подчеркнул он.

Зампред Совбеза отметил, что посягательство на территорию России — «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Он добавил, что не менее важным является то, что после внесения изменений в Конституцию «ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять».

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», — заключил Дмитрий Медведев.

Накануне, 19 сентября, по поводу незамедлительного проведения референдумов о вхождении в состав России к главам ДНР и ЛНР Денису Пушилину и Леониду Пасечнику обратились общественные палаты республик. Главы регионов договорились синхронизировать подготовку к референдумам.

В Херсонской области также пройдет референдум о вхождении в состав России, объявил сегодня глава военно-гражданской администрации Владимир Сальдо, не уточнив, о каких сроках может идти речь.

Ранее 20 сентября к военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области с инициативой о немедленном проведении референдума по поводу вхождения в состав России обратился Общественный совет региона. «Считаем как никогда своевременным принять волевое решение о немедленном проведении референдума по вхождению Херсонской области в состав Российской Федерации», — говорится в тексте обращения, принятого на заседании Совета. Отмечается, что документ подготовлен на основе предложений и пожеланий общественных организаций и жителей региона; в нем указывается на то, что «наступила острая необходимость» немедленного проведения референдума.

Секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак 7 сентября заявил, что голосование о присоединении к России в ЛДНР и на подконтрольных РФ территориях следует провести в День народного единства, 4 ноября.