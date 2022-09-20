Минобороны сообщило последние новости о ходе спецоперации на Украине

Минобороны РФ на брифинге 20 сентября сообщило последние новости о ходе специальной военной операции, которую Россия проводит на Украине.

Согласно оперативным данным, которые озвучил официальны представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков, в результате высокоточных ударов по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной и 66-й механизированной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Червоный Оскол и Студенок (Харьковская область), 93-й механизированной бригады в районе Богородичное (ДНР) было уничтожено более 120 украинских военнослужащих, 3 танка и 12 автомобилей.

Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям 59-й мотопехотной бригады в районах населенных пунктов Терновка и Андреевка (Херсонская область) ликвидировано до 100 военнослужащих и семь боевых бронированных машин.

Кроме того, в городе Николаев уничтожены цеха бронетанкового завода, в которых осуществлялся ремонт военной техники данного соединения. Высокоточными ударами ВКС РФ по пунктам временной дислокации 35-й бригады морской пехоты ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Новогригоровка и Новая Одесса (Николаевская область) ликвидировано более 70 националистов, свыше 15 единиц специальной военной техники и автомобилей.

Истребительной авиацией ВКС РФ в районе населённого пункта Новожеланное (ДНР) сбит самолёт Су-24 воздушных сил Украины. Российские средства ПВО за прошедшие сутки сбили в районе города Херсон 2 американские противорадиолокационные ракеты HARM. Кроме того, в воздухе уничтожены 27 снарядов американской РСЗО HIMARS, а также «Ольха» в районе Донецка, населённых пунктов Червонопоповка (ЛНР), Новая Каховка, Берислав, Веровка, Томарино и Веселое (Херсонская область).

Помимо этого, средствами ПВО РФ за сутки сбито 12 украинских беспилотника в районах населённых пунктов Петровское, Ханженково, Благовещенка (ДНР), Молодежное, Приозерное, Музыковка, Зеленовка, Посад-Покровское и Любимовка (Херсонская область).

Также сообщается, что киевский режим продолжает провокации для создания угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции. В течение суток зафиксировано пять артиллерийских обстрелов тепловой электроподстанции, расположенной в непосредственной близости от атомной станции", - говорится в сводке ведомства.

Уточняется, что всего было выпущено 24 артиллерийских снаряда из подконтрольного киевскому режиму населенного пункта Никополь в Днепропетровской области. Одно из технических зданий получило повреждения.

Артиллерийские подразделения ВСУ, обстреливавшие территорию атомной станции, ответным огнём подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС в норме.

Ранее «Эксперт» писал, что 19 сентября Минобороны рассказало о ходе специальной военной операции России на Украине.

В частности, сообщалось, что в городе Запорожье высокоточным ударом ВКС РФ были уничтожены цеха на заводе «Искра», в которых осуществлялось обслуживание американских установок РСЗО HIMARS. Уничтожено свыше 70 украинских боевиков и четыре единицы бронетехники.