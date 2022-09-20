Рынок сахара: оптовиков ждет сладкая жизнь

Как заявили в Platts Analytics, они прогнозируют профицит мирового баланса в размере 4,8 млн тонн сахара в сезоне 2022/23 гг. (октябрь—сентябрь). Этот показатель должен стать самым высоким за последние четыре года, считают в Союзе сахаропроизводителей России. Как говорится в сообщении организации, профицит обусловлен восстановлением производства сахара в Бразилии, Индии и Таиланде.

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По оценке экспертов предполагается, что в 2022/23 гг. Бразилия произведет 32,5 млн тонн сахара, а Таиланд — чуть более 11,5 млн тонн. Ожидается, что производство сахара в Индии обновит максимальный уровень прошлого года, достигнув 36,1 млн тонн в 2022/23 гг. — и это после вычета 4,1 млн тонн сахара, перенаправленного на производство этанола.

Однако увеличение производства сахара в этих странах в значительной степени компенсируется сокращением оценки по ЕС, где ожидается сокращение производства в результате неблагоприятных погодных условий — сильнейшей засухи в сочетании с риском нехватки энергии для предприятий. Если погода останется сухой, как прогнозируют модели, не исключается дальнейшее сокращение производства. К этому следует добавить неблагоприятные погодные условия в США и Мексике, создающие дополнительный риск производства и в этих регионах. Инфляция и возросшие затраты на энергоресурсы также могут способствовать снижению текущих оценок производства.

Все это означает, что прогнозируемый профицит мирового баланса спроса и предложения в сезон 2022/23 гг. не должен оказать существенного давления на мировые цены на сахар. В среднесрочной перспективе они вряд ли опустятся намного ниже 18 центов за фунт — по крайней мере до тех пор, пока в Бразилии не начнут убирать следующий урожай.

В России ситуация с сахаром также достаточно позитивная. К 15 сентября сахарная свекла была выкопана со 196,1 тыс. га (против 162,4 тыс. га г/г), накопано 8,6 млн тонн (6,2 млн тонн), урожайность составила 438,9 ц/га (379,1 ц/га). Заводы РФ к 19 сентября произвели 1,058 млн тонн сахара, сообщает Союзроссахар. Переработку сахарной свеклы сейчас ведет 61 завод, а к концу сентября будут работать все 68 предприятий.

Цены на сахар держат дожди, засуха и спирт

В августе 2021 года под влиянием неблагоприятных погодных условий в Бразилии цены на сахар-сырец достигали максимального с 2017 года значения — 20,5 центов за фунт (452 долл./тонна), отмечает аналитик по товарным рынкам компании «Открытие Инвестиции» Оксана Лукичева. С тех пор цены на сахар движутся в рамках среднесрочного падающего тренда и к 20 сентября опустились до 17,70 центов за фунт (390 долл./тонна).

Ситуация с обеспеченностью мирового рынка в сезоне 2022/23 по сравнению с сезоном 2021/22 улучшилась. Международная сахарная организация (ISO) ожидает увеличения производства на 4,5%, до 181,9 млн тонн. Основной прирост ожидается в Бразилии (+5,4 млн тонн), Таиланде (+1,9 млн тонн) и Китае (+0,4 млн тонн). Мировое потребление сахара вырастет на 0,5%, до 176,3 млн тонн. По оценке эксперта, прогнозируемый профицит может составить 5,5 млн тонн, что приведет к увеличению мировых запасов сахара на 3,2 млн тонн по сравнению с прошлым сезоном — до 96,3 млн тонн. В результате, цены на сахар испытывают давление сверху.

Однако рекордно высокие температуры в Северном полушарии летом 2022 года оказали негативное влияние на урожай сахарной свеклы в ЕС и Великобритании, продолжает аналитик. Согласно отчету CovrigAnalytics, баланс рынка сахара ЕС в сезоне 2022/23 (начнется в октябре 2022 г.) будет дефицитным в размере 785 тыс. тонн против избытка в 670 тыс. тонн в сезоне 2021/22. Это связано с тем, что многие заводы начали переработку свеклы раньше обычного срока — из-за засухи и опасений дальнейшего роста цен на газ.

Импорт сахара-сырца в ЕС по прогнозу увеличится в сезоне 2022/23 на 100 тыс. тонн — до 920 тыс. CovrigAnalytics ожидает, что Европа будет покупать больше во втором квартале 2023 года, когда увеличится производство в Азии (Индия, Таиланд). Кроме того, индийские производители не спешат выводить свой сахар на рынок, несмотря на утвержденные квоты, поскольку рентабельность их сахара обеспечивается ценами на уровне 19 центов за фунт (418 долл./тонна).

Дополнительную поддержку рынку оказывают неблагоприятные погодные условия в Бразилии, где продолжается уборка сахарного тростника, говорит Лукичева. Здесь до конца сентября в основных регионах выращивания сахара продолжатся дожди, что может продлить сезон уборки и переработки сахарного тростника до декабря, затормозив ход уборочных работ и снизив выработку сахара.

Данные агентства UNICA показали, что с начала сезона 2022/23 по состоянию на вторую половину августа было собрано 366 млн тонн тростника (+4,9% г/г), произведено сахара 21,77 млн тонн (+2,1% г/г), произведено этанола 17,94 млрд литров (+9,3% г/г). Преобладающая переработка сахарного тростника в этанол также ограничивает производство сахара и его поставки на мировой рынок.

В результате складывающихся условий, считает Оксана Лукичева, баланс мирвого рынка сахара может быть пересмотрен в сторону снижения избытка в сезоне 2022/23, а в сезоне 2023/24 рынок сахара вновь может перейти в дефицитное состояние. Это будет поддерживать высокий уровень цен на сахар и в итоге прервет доминирование нисходящего тренда.

У нас все хорошо

После бурного взлета в начале этого года, цены на сахар стабилизировались, подтверждает специалист департамента стратегических исследований Total Research Михаил Оганезов. Рост был вызван ажиотажным паническим спросом со стороны населения и недобросовестными предпринимателями, которые решили на этом заработать. Но после вмешательства со стороны правительства цены пошли вниз.

В августе начался сезон сбора и переработки урожая сахарной свеклы. По предварительным данным, урожай в этом году превысит прошлогодние цифры. В прошлом году производство сахара в России составило около 5 млн тонн, в этом году прогнозируется около 6 млн.

На внутренний рынок РФ в основном влияют факторы сезонности, спроса и предложения, полагает эксперт. Потребление сахара в сезоне 2022/2023 ожидается на уровне 5,6 млн тонн. При таких ожиданиях Россия вышла на полное самообеспечение. Дефицита точно не будет, поэтому запасаться впрок и беспокоиться о пустых полках не стоит.

Если бы наше население больше разбиралось в экономических аспектах, то меньше бы поддавалось панике, и ситуации с отсутствием сахара на полках в магазинах в начале года можно было бы избежать, как и роста цен, считает Оганезов. По его словам, осенью, возможно, цены в магазинах могут вырасти на 1—2 рубля, но лишь на сезонном спросе, поскольку начинается пора готовить закрутки на зиму. В целом же цены до конца года останутся на текущих уровнях.

На мировом рынке ситуация обстоит несколько иначе, продолжает аналитик, поскольку факторов, влияющих на цены гораздо больше. Тут и урожайность в основных странах-экспортерах, главная из которых Бразилия, и логистические цепочки, и стоимость топлива, и мировой спрос, и еще множество компонентов.

Рост цен на глобальном уровне был вызван слабым урожаем тростника в Бразилии и высокими ценами на этанол, который делают с использованием сахара и, помимо использования в пищевой промышленности, добавляют в бензин для экономии. С учетом продолжения энергетического кризиса в мире, использование сахара продолжит увеличиваться. Слабые урожаи снизят предложение и как результат мы увидим рост цен на сахар на мировом рынке.

Но внутренний рынок РФ от этого не пострадает, повторяет Михаил Оганезов, так как своего урожая и выработки сахара у нас больше, чем мы потребляем.