Налоговые инициативы властей обвалили рынок акций

Российские трейдеры начали день с масштабных распродаж на фоне сообщения «Коммерсанта» о готовящихся повышениях НДПИ и увеличении экспортных пошлин для сырьевых компаний. По информации издания, этот вопрос будет обсуждаться сегодня на комиссии правительства по бюджетным проектировкам.

В следующем году, пишет «Коммерсантъ», у сырьевых экспортеров для пополнения бюджета предполагается дополнительно изъять 1,4 трлн руб., а всего в 2023—2025 гг. — более 3 трлн руб. Естественно, такой огромный объем новых налогов привел к массовой распродаже российских акций. Наиболее сильно падают «НоваТЭК», «Лукойл», «Роснефть», «Газпромнефть».

Чуть лучше выглядит «Газпром», дивидендная доходность акций которого сейчас составляет чуть выше 21%. Причем, деньги поступят на счета инвесторов примерно через 2 месяца. Однако в связи с новыми фискальными целями государства целесообразность получения дивидендов вызывает много вопросов, поскольку закрывать дивидендный гэп бумага будет очень долго.

Акции сырьевых компаний занимают наибольшую долю в структуре Индекса Мосбиржи, и именно их распродажи обеспечили падение индикатора. Уже к окончанию первого часа торгов Индекс Мосбиржи ушел под отметку 2400 пунктов, которую ранее аналитики называли сильной поддержкой для наметившего восходящий тренд российского рынка акций.

К полудню выросли лишь две бумаги из всего списка торгующихся на Московской бирже.

Трейдеры не исключают дальнейшей просадки рынка в результате того, что после пробоя поддержки 2400 пунктов у некоторых игроков начнут срабатывать стопы, ограничивающие убытки. В своих обзорах некоторые инвестиционные дома грозят в случае принятия решения о резком увеличении налогового пресса на сырьевой бизнес пересмотреть в сторону ухудшения прогнозы как по рынку акций в целом, так и по большинству бумаг.

«Российский рынок акций всегда был очень рисковым из-за непредсказуемости действий властей и особенно — в области налоговой политики. Сегодня нас опять, как слепых щенков, макнули головой в ледяную прорубь, — поплакался «Эксперту» один из трейдеров. — Хотя, конечно, я понимаю, что в нынешних условиях властям нужно предпринимать непопулярные шаги для наполнения бюджета и сохранения государства — даже если в жертву приносится фондовый рынок».

Стоит отметить, что внешний фон сегодня с утра позитивный. Так, продолжился начатый вчера вечером рост западных фондовых рынков, чуть менее $93 за баррель стоит нефть, подорожали промышленные и драгоценные металлы, немного снизился курс доллара к корзине мировых валют. Но все эти факторы российским рынком сейчас игнорируются.

Впрочем, и на Западе ситуация очень напряженная. Все ждут объявления итогов заседания ФРС США в среду. Консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 0,75 п.п., но при этом не исключается и процентное повышение показателя. Существуют также опасения, что американский регулятор даст сигнал на продолжение ужесточения денежно-кредитной политики, в том числе на более быстрое сокращение своего баланса.

Поэтому западные рынки готовы к еще одной фазе падения. Если это случится, и вместе с американскими фоновыми индексами обвалится нефть, то Индекс Мосбиржи вполне может взять курс на 2200 пунктов.

Рубль в начале дня слабо укрепляется, в паре с долларом торгуясь около отметки 60. Сейчас российскую валюту поддерживает налоговый период.

Однако есть робкие предположения, что власти решили увеличить налоги на сырьевой сектор, чтобы не вводить бюджетное правило, или сделать его очень мягким. Такая двухходовка позволит с одной стороны увеличить доходы бюджета, а, с другой — сильно не девальвировать рубль, тем самым не ухудшая благосостояние населения. Но это пока только версии и догадки.

