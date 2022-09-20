Победитель выборов президента РАН может серьезно изменить ее курс

Новый глава Академии Геннадий Красников выбран простым большинством голосов: за него отдано 871 из 1070 зарегистрированных бюллетеней. За его оппонента, директора Института теплофизики им. С.С. Кутеладзе СО РАН Дмитрия Марковича, отдано 397 голосов, 122 бюллетеня признаны недействительными.

Таким образом голосование на состоявшихся 20 сентября выборах президента Российской академии наук завершилось в первом туре, хотя днем ранее сохранялась интрига не только по поводу количества туров, но и по части кворума. Действующий на тот момент президент РАН Александр Сергеев, изначально принимавший участие в предвыборной гонке, снял свою кандидатуру, объяснив это «беспрецедентным внешним давлением».

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Выступая накануне дня голосования на Общем собрании РАН г-н Сергеев сказал, что «не призывает никого из поддерживающих его коллег отдавать голоса другим претендентам». Влиятельный клуб учёных «1 июля» тут же распространил заявление, что «в сложившейся ситуации голосование де-факто превращено в фарс, участие в котором было бы унизительно для членов РАН», тем самым призвав бойкотировать выборы. В итоге из 2008 членов РАН к урнам пришли только 1070 членкоров и академиков. Это немногим более половины, что, впрочем, достаточно для признания кворума.

Геннадия Красникова называют бизнесменом от науки. Он возглавляет АО «НИИМЭ» (Научно-исследовательский институт молекулярной электроники) в составе ГК «Элемент». В 2020 году НИИМЭ с показателем 2,9 млрд рублей занял первое место по выручке от научной деятельности, разработки и конструирования продукции или ее составных частей среди организаций радиоэлектронной промышленности России. В 2018 году институт лидировал в этой же номинации с выручкой 1,9 млрд. рублей.

Среди разработок НИИМЭ — чипы, используемые в российской платежной системе «МИР», в удостоверениях личности, водительских правах, биометрических паспортах и полисах медицинского страхования; в транспортных приложениях.

В предвыборной программе г-н Красников делал упор на взаимодействие с прикладной наукой и высокотехнологичным производством, активизацию процессов коммерциализации разработок. Также, он выступал за более активное участие РАН в формировании инвестиционной политики государства по отношению к науке, в частности, в вопросе перераспределения центров тяжести фундаментальных и прикладных исследований между научными организациями и университетами.

Также новый президент Академии выступал за сохранение базовой части финансирования институтов при более тесном взаимодействии с научными фондами и институтами развития, выдающими гранты на фундаментальные исследования. В числе продвигаемых им реформ — создание консорциумов, включающих академические и прикладные НИИ, ВУЗы, бизнес-структуры, а также инновационные предприятия, основанные на разработках академических институтов. Для ускорения процессов передачи научных результатов в практический сектор и обеспечения экономической устойчивости он предлагал наделить такие консорциумы статусом особых экономических зон.

Напомним, это уже вторая попытка Геннадия Красникова избраться главой РАН. В 2017 году он сошёл с дистанции ещё в первом туре, пропустив во второй этап директора Института прикладной физики РАН Александра Сергеева, который впоследствии выиграл выборы, и директора Института океанологии им. П.П. Ширшова Роберта Нигматулина. В 2022 году уже академики Сергеев (самоотвод) и Нигматулин (кандидатура не прошла утверждение Правительства РФ) досрочно выбыли из предвыборной гонки.

Выступая перед членами Академии в статусе избранного президента РАН, Геннадий Красников поблагодарил персонально каждого конкурента по предвыборной кампании и пообещал взять лучшее из программы Дмитрия Марковича для реализации управленческих планов. Программы обоих кандидатов были во многом схожи. В программе г-на Марковича содержались более конкретные предложения по поддержке исследований двойного назначения, в частности, по выравниванию ситуации с оценкой открытых и закрытых работ; взаимодействию с Министерством обороны РФ, Академией военных наук, профильными вузами.