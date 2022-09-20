Перед стройкомплексом России поставлена крайне амбициозная задача

Премьер-министр Республики Башкортостан Андрей Назаров заявил, что в новых экономических условиях обсуждается целый блок мер государственной поддержки для строительной и транспортной отраслей. Об этом он рассказал во время Съезда Ассоциаций застройщиков регионов России, который прошёл сегодня в Уфе в рамках международного конгресса «Транспорт и строительство».

Андрей Назаров заметил, что в условиях санкционного давления «России важно находить новые эффективные решения». «Партнерство с нашими коллегами из других стран имеет крайне важное значение», — подчеркнул он, напомнив, что в форуме «Транспорт и строительство» приняли участие спикеры из Беларуси, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, КНР, Турции, Ирана.

Глава кабмина Башкортостана заметил, что сейчас перед строительным комплексом России стоит крайне амбициозная задача. В рамках национального проекта «Жилье и городская среда» к 2030 году предстоит ввести не менее 120 млн квадратных метров жилья. По словам Андрея Назарова, цель республики — ежегодный ввод около 4 млн квадратных метров.

«Несмотря на масштабность и сложность — это, как показывает опыт Башкортостана, вполне достижимый ориентир. В России и республике есть целый комплекс инструментов, направленный на стимулирование жилищного строительства. Показательно, что в прошлом году мы ввели 2,9 млн. кв. метров. Для нас это исторический рекорд, включая советский период. В этом году планируем ввести не меньше», — заключил он.

Остается добавить, что по завершении работы съезда было подписано соглашение о сотрудничестве между Ассоциациями застройщиков и участниками сегодняшней встречи.