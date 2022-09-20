Президентом Российской академии наук избран Геннадий Красников

Президентом Российской академии наук избран академик-секретарь отделения нанотехнологий и информационных технологий РАН Геннадий Красников.

Об этом сообщается на сайте Академии.

«Большинство голосов членов РАН в результате тайного голосования в ходе общего собрания членов РАН 20 сентября 2022 г. получил академик РАН Геннадий Красников», — указывается в сообщении.

Результаты голосования огласил председатель Счетной комиссии Дмитрий Новиков. Сообщается, что в общей сложности было выдано 1396 бюллетеней для голосования, при вскрытии урн в них оказалось 1390. Недействительными признаны 122 бюллетеня.

Оппонентом Красникова выступал директор Института теплофизики Сибирского отделения РАН Дмитрий Маркович. За Красникова отдал свой голос 871 академик, за Марковича проголосовало 397. Постановление об итогах выборов принято единогласно.

Накануне, 19 сентября, действующий президент РАН, академик Александр Сергеев снял свою кандидатуру с выборов. Как заявил на собрании членов РАН академик, генеральный конструктор Московского института теплотехники Юрий Соломонов, его участие в выборах не поддержало «руководство страны». До этого всех трех кандидатов в президенты РАН утвердил кабмин.

Президент Академии избирается на пять лет. После избрания его утверждает президент РФ, освобождает от этой должности также глава государства.

По словам Геннадия Красникова, 20 сентября также состоятся выборы председателей президиумов региональных отделений РАН и их академиков-секретарей. Он добавил, что 22 сентября общее собрание соберется еще раз для того, чтобы выбрать членов Президиума РАН, утвердить главного ученого секретаря Президиума и вице-президентов Академии. В пятницу, 23 сентября, пройдут выборы руководителей секций, заместителей секретарей и членов бюро в отделениях РАН.