Шаг в Россию

Решения о проведении 23-27 сентября референдумов о вхождении в состав Российской Федерации были приняты 20 сентября военно-гражданскими администрациями (ВГА) Херсонской и Запорожской областей, а также властями Донецкой народной республики (ДНР) и Луганской народной республики (ЛНР).

Первым о планируемом референдуме сообщил Денис Пушилин, глава ДНР. «Это событие будет восстановлением исторической справедливости, наступления которого жаждут миллионы русских людей», — говорится в обращении, опубликованном в его Telegram-канале 20 сентября в 14:20.

По словам Пушилина, ДНР сохранит своё название, если станет субъектом Российской Федерации. «Конституция ДНР в случае вхождения в состав РФ будет адаптирована к законам РФ, флаг не изменится», - сообщил он. Вопрос на референдум в ДНР будет вынесен в формулировке «Поддерживаете ли вы вхождение ДНР в состав РФ на правах субъекта?»

Далее, в 15:18, о проведении референдума в Херсонской области сообщил в своём Telegram-канале глава Херсонской ВГА Владимир Сальдо, так же подчеркнув исторические основания такого шага. «В соответствии с указом референдум в Херсонской области будет проведён в период с 23 до 27 сентября 2022 года. Вхождение Херсонской области в состав Российской Федерации обезопасит нашу территорию и восстановит историческую справедливость», — сообщает он.

Глава ВГА Запорожской области Евгений Балицкий в своём Telegram-канале сообщил в 15:56 о подписании положения о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области, который пройдёт с 23 по 27 сентября. «Это воля жителей Запорожской области и никто не вправе помешать нам в реализации нашего права на самоопределение», — такими словами сопроводил свое сообщение Балицкий.

«В Запорожской области референдум пока будет проведён только на освобождённой территории, далее будем освобождать остальные территории. Референдум в Запорожской области будет проходить несколько дней, чтобы избежать скопления людей», — цитирует агентство ТАСС слова члена ВГА Запорожской области Владимира Рогова. По мнению Рогова, после вхождения в состав России освобождённые территории можно переименовать в Запорожский край.

В 17:20 о референдум в ЛНР анонсировал Леонид Пасечник в своём Telegram-канале: «Сегодня, 20 сентября 2022 года, Парламентом Луганской Народной Республики принят Закон «О референдуме по вопросу о вхождении в состав Российской Федерации на правах субъекта» и постановление, согласно которому референдум пройдёт с 23 по 27 сентября», — сообщил глава ЛНР. Он подписал закон о референдуме, опубликованный на сайте главы региона.

Ранее, в два часа дня Вячеслав Володин, спикер Государственной Думы РФ, заявил о поддержке Россией референдумов в ДНР и ЛНР. «Все депутаты едины в одном: надо защищать интересы страны, безопасность граждан, и если жители Донбасса выскажутся за то, чтобы быть частью России, — их поддержат», — высказался он.

Председатель избирательной комиссии Республики Крым Михаил Малышев допустил возможность открытия участков для голосования для беженцев из Херсонской области и Донбасса. «Решение будет приниматься избирательной комиссией тех республик и областей, где будет проходить референдум. Это их прерогатива и они определяются, где открыть и сколько участков. Если такое решение будет принято, у нас есть возможность открыть подобные участки», — цитирует ТАСС Малышева.