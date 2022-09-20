Путин: мир движется к многополярности

В настоящее время происходит трансформация мироустройства, мир движется к многополярности.

Об этом президент РФ заявил в ходе церемонии принятия верительные грамот у новых послов в России, которая проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца, передаёт РИА Новости.

«Ваша работа проходит в условиях, когда ускоряются процессы кардинальной трансформации всей архитектуры международных отношений, когда вступает в активную фазу формирование многополярной, более демократичной и справедливой системы мироустройства», – отметил российский лидер.

При этом он считает, что тот факт, что движение к многополярному миру является магистральным, стратегическим вектором мировой политики, подтвердил состоявшийся на днях в Самарканде ШОС.

Как ранее писал «Эксперт», Путин пообещал, что наша страна не будет сворачивать с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня.

«Что касается России, мы не свернём с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», – сказал российский лидер.

Путин подчеркнул, что именно с таких позиций Москва будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Напомним, церемония принятия верительных грамот у новых послов в России традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней принимают участие послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.