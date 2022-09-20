Путин поручил нарастить объемы производства на предприятиях ОПК в кратчайшие сроки

Президент России Владимир Путин призвал в кратчайший период нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях страны.

«Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения», — заявил глава государства.

Путин пояснил, что прежде всего речь идет о частях и подразделениях, которые участвуют в спецоперации на Украине. Он отметил, что применяемое там российское оружие показывает высокую эффективность, а также помогает минимизировать потери личного состава.

Российский лидер призвал нарастить производственные мощности предприятий ОПК и модернизировать их. Президент указал на важность полного импортозамещения в этой области.

«Сфера ОПК – это как раз та область, где все программы импортозамещения должны быть безусловно реализованы. Где-то в других местах это не так важно и не так существенно, да и не нужно на самом деле, нам стопроцентного импортозамещения не нужно. А здесь нужно. Поэтому необходимо в кратчайший период нарастить производственные возможности, максимально загрузить оборудование, оптимизировать технологические циклы и, не снижая качества, сократить при этом сроки производства», — подчеркнул Владимир Путин.

Помимо этого, глава государства заявил, что необходимо изучать западную военную технику, применяемую украинскими военными. «На поддержку нынешнего режима в Киеве, как известно, фактически брошены все запасы арсеналов НАТО. Это означает, что мы должны и можем изучать арсеналы, то, что там есть, и то, что используется против нас, качественно нарастить наши возможности и исходя из получаемого опыта совершенствовать — там, где это нужно, — нашу технику, наше вооружение», — отметил президент. Он добавил, что это также нужно делать максимально быстро и эффективно.

Как ранее писал «Эксперт», Путин пообещал, что Россия не будет сворачивать с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня. «Что касается России, мы не свернём с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», — сказал российский лидер.