Путин заявил, что Россия продолжит придерживаться своего суверенного курса

РФ не собирается сворачивать с суверенного курса и намерена продвигать объединительную повестку дня; Россия будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем.

Об этом в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот заявил президент РФ Владимир Путин, передает «РИА Новости».

«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета безопасности Организации Объединенных Наций намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», — сказал глава государства. Он подчеркнул, что именно с таких позиций Москва будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.

Церемония принятия верительных грамот у новых послов в России традиционно проходит в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В ней принимают участие послы 24 иностранных государств: Уругвая, Алжира, Египта, Монголии, Португалии, Ливии, Мали, Новой Зеландии, Армении, Колумбии, Танзании, Филиппин, Молдовы, Сербии, Сенегала, Кипра, Конго, Уганды, Судана, Кувейта, Непала, Белоруссии, Южной Кореи, Венесуэлы.