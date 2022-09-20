Референдум о вхождении ЛНР в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября

Референдум о вхождении Луганской народной республики (ЛНР) в состав РФ пройдёт с 23 по 27 сентября. Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на председателя Народного Совета республики Дениса Мирошниченко.

«Референдум по вопросу о вхождении ЛНР в состав Российской Федерации на правах субъекта РФ состоится с 23 по 27 сентября», – отмечается в публикации.

Напомним, с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав РФ накануне выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. С такой просьбой они обратились к главам регионов Леониду Пасечнику и Денису Пушилину.

По мнению общественников, такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют киевскому режиму оружие для убийства мирного населения.

Как ранее писал «Эксперт», заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выступил за проведение референдумов по вступлению в состав России Донецкой и Луганской народных республик.

Как отметил политик, референдумы на Донбассе будут иметь «огромное значение» не только для «системной защиты» жителей ЛНР, ДНР и других подконтрольных РФ территорий, «но и для восстановления исторической справедливости».

«Они полностью меняют вектор развития России на десятилетия. И не только нашей страны. Поскольку после их проведения и принятия новых территорий в состав России геополитическая трансформация в мире приобретет необратимый характер», – подчеркнул он.

Зампред Совбеза отметил, что посягательство на территорию России – «преступление, совершение которого позволяет использовать все силы самозащиты». Он добавил, что не менее важным является то, что после внесения изменений в Конституцию «ни один будущий руководитель России, ни одно должностное лицо не сможет повернуть эти решения вспять».

«Именно поэтому этих референдумов так боятся в Киеве и на Западе. Именно поэтому их и необходимо проводить», – резюмировал Медведев.