Россия развивает проекты научно-исследовательских станций в Арктике

Аналогов этой платформе в мире нет, заявил Президент России Владимир Путин в своем обращении к участникам торжественной церемонии старта экспедиции. Он выразил надежду, что работа ЛСП «Северный полюс» станет серьезным вкладом в развитие нашего исследовательского флота, а также в обеспечение мощного технологического задела и укрепление позиций отечественной науки. «Нынешняя экспедиция откроет яркую страницу в истории освоения Арктики, будет способствовать результативным изысканиям в области климата, экологии, биологии, океанологии и других важных дисциплин», — отметил глава государства.

Платформа «Северный полюс» позволит проводить геологические, акустические, геофизические, океанографические и другие исследования, необходимые в том числе для обеспечения безопасности судоходства по Северному морскому пути. Основной целью экспедиции станет комплексное изучение Арктики в системе «атмосфера — ледяной покров — океан».

«Арктические исследования являются безусловным приоритетом российской науки в целом и в рамках председательства России в Арктическом совете в частности. Благодаря введению в строй новой ледовой самодвижущейся платформы российские ученые смогут получить как уникальные и комплексные данные о природной среде Арктики, так и инструменты прогнозирования для успешной навигации на Северном морском пути. "Северный полюс" наряду с еще одним проектом российских ученых — станцией "Снежинка" — станет основой для выработки новых подходов к освоению российской Арктики», — сообщил советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета по подготовке и обеспечению председательства России в Арктическом совете в 2021–2023 годах Антон Кобяков.

Строительство ледостойкой самодвижущейся платформы началось в апреле 2019 года. 24 августа судно покинуло Адмиралтейские верфи и отправилось в Большой порт Санкт-Петербург для дозагрузки. «Северный полюс» является уникальным судном, которое позволит проводить круглогодичные исследования в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Платформа может до двух лет дрейфовать вместе с ледяным массивом: к месту дрейфа она прибывает по воде или тонкому льду, после чего «вмораживается» в лед. Безопасность судна гарантируется особой формой корпуса, которая оптимально распределяет нагрузку от сжатия, фактически выдавливая судно на поверхность льда.

Строение судна позволяет разместить максимум оборудования и запасов, необходимых для двухлетней экспедиции. Кроме того, на платформе обустроено 15 лабораторий, а также есть оборудование и для создания исследовательских площадок непосредственно на льду. По проекту на борту ЛСП могут одновременно находиться 34 исследователя и 14 членов команды. «Северный полюс» станет третьим по счету судном научно-экспедиционного флота Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

ЛСП «Северный полюс» строилась на Адмиралтейских верфях по заказу Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в рамках реализации государственной программы по социально-экономическому развитию Арктической зоны. АО «Адмиралтейские верфи» и Росгидромет подписали контракт на строительство платформы в апреле 2018 года. Судно заложено 10 апреля 2019 года.

Россия в период 2021-2023 гг. является председательствующей страной в Арктическом совете. Сквозным приоритетом российского председательства является обеспечение ответственного управления в интересах устойчивого развития Арктики. Кроме того, одна из целей России в этот период — повысить эффективность научной деятельности и практической применимости ее результатов в Арктике. Российская сторона стремится оптимизировать использование научной инфраструктуры, продвигать использование новых технологий и лучшей практики при реализации совместных проектов с другими странами. В целом, на основе уважения международного права Россия намерена способствовать продвижению коллективных подходов к сбалансированному развитию Заполярья в социальном, экономическом и природоохранном измерениях. Оператором мероприятий основного плана председательства России в Арктическом совете является Фонд Росконгресс.

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