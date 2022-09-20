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Российские вертолеты улетят в оффшор

Дмитрий Машенских
корреспондент Expert.ru
20 сентября 2022, 21:18

Поставки новой отечественной оффшорной винтокрылой машины Ми-171А3 отечественным заказчикам начнутся в 2024 году. Среди покупателей — естественная монополия и региональная авиакомпания.

ПРЕСС-СЛУЖБА ГК "РОСТЕХ"
Ми-171А3 в санкт-петербургском небе

Российская авиация вскоре пополнится не имеющими аналогов вертолетами для оффшорных перелетов. Таким образом, данная ниша окажется импортозамещена. Об успешном окончании очередного этапа летных испытаний винтокрылой машины, способной перевозить грузы и пассажиров над морем, заявила госкорпорация «Ростех». 

Из Подмосковья в Питер — полет нормальный

Как пресс-служба ГК «Ростех», оффшорный вертолет Ми-171А3, созданный входящим в контур госкорпорации холдингом «Вертолеты России», совершил первый самостоятельный межрегиональный полет в рамках программы летных испытаний. Новейшая машина в поисково-спасательной конфигурации прибыла из Подмосковья в Северную Пальмиру для демонстрации на Петербургском международном газовом форуме ПМГФ-2022. Полет Ми-171А3 прошел штатно, все системы машины отработали без замечаний. 

Указывается, что данный вертолет — первый, предназначенный для выполнения оффшорных операций, то есть перевозки пассажиров и грузов над морем. Ми-171А3 может выполнять полеты над акваториями на удаленные от береговой черты шельфовые буровые платформы, а также выполнять поисковые и спасательные операции. Конструкция вертолета обеспечивает его конвертацию из поисково-спасательного в грузопассажирский силами эксплуатанта.

«Длительный междугородний перелет стал продолжением насыщенной программы летных испытаний для Ми-171А3. Машина благополучно преодолела расстояние более 800 км, — приводит пресс-служба "Ростеха" слова индустриального директора авиационного кластера госкорпорации Анатолия Сердюкова. — Успешное завершение очередного этапа тестирования подтвердило качество всех узлов и систем, а также общую техническую готовность первого образца оффшорного вертолета к длительным перелетам. Сегодняшнее событие стало важной частью масштабных работ, результатом которых станет получение сертификата типа на эту машину». 

Летчик-испытатель Салават Садриев, принимавший участие в испытаниях, рассказал, что в длительном полете экипаж наглядно убедился в том, насколько хорошо продумана эргономика новой кабины Ми-171А3. «Удобные места летчиков, хороший обзор, высокая информативность пилотажно-навигационного комплекса, четкая работа автоматики - эти факторы существенно снижают нагрузку на экипаж, что очень важно для вертолета, основным назначением которого являются протяженные полеты в сложной навигационной обстановке», — рассказал летчик. 

Дополнительно сообщается, что вертолет обладает уникальными характеристиками в своем классе: максимальная взлетная масса машины — 13 тонн, вместимость — до 24 пассажиров, максимальная дальность полета — до 1000 км с основными топливными баками. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат, при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 °С. Помимо этого, вертолет оснащен системой аварийного приводнения при уровне волны до 5 метров. Вертолет соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению полетов над водной поверхностью. Серийное производство вертолета будет развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе. 

Авариестойкий геликоптер

«Эксперт» выяснил подробности прошедших испытаний, а также узнал какими преимуществами обладает новая винтокрылая машина по сравнению с зарубежными аналогами и каковы перспективы использования нового вертолета.

«Специалистами "Ростеха" успешно проведен этап испытаний на резонанс и изгибно-крутильный флаттер вертолета. По итогам уже проведенных испытаний можно отметить, что все системы работают штатно и без замечаний. Испытания вертолета подразделяются на заводские и сертификационные. На очереди завершение заводских летных испытаний и проведение совместных сертификационных летных испытаний с участием авиационных властей», — рассказали корреспонденту «Эксперта» в госкорпорации. 

По словам представителей ГК, отечественные предшественники нового вертолета — это Ми-8, а также амфибия Ми-14. Новый вертолет создавался с учетом всех современных требований, осуществляющим полеты над морской поверхностью. Ключевое требование здесь — авариестойкость конструкции вертолета, в частности, наличие авариестойкой топливной системы, не допускающей разлива топлива из баков вертолета при аварийной посадке. Увеличена дальность полета для выполнения оффшорных операций. Вертолет оснащен средствами обеспечения аварийной плавучести, средствами спасения экипажа и пассажиров в случае аварийной посадки в море, а также оборудован навигационной системой, облегчающей решение штурманских задач и управление вертолетом при выполнении протяженных полетов наш безориентирной морской поверхностью, в том числе при потере спутникового сигнала. 

«Что касается преимуществ перед зарубежными аналогами, то это, прежде всего, вместимость грузопассажирской кабины — она у Ми-171А3 существенно больше», — уточнили в «Ростехе». 

Операция «Кооперация»

Рассказали госкорпорации и о процедуре конвертации вертолета из поисково-спасательного режима в грузопассажирский. У машины при этой операции снимается комплект поисково-спасательного оборудования, а затем устанавливаются пассажирские кресла. Все эти действия при необходимости осуществляются в эксплуатирующей организации на месте базирования вертолета в течении одной рабочей смены. 

При этом, как было отмечено, налажена широкая производственная кооперация внутри ГК «Ростех». В качестве силовой установки используется двигатель ВК-2500ПС-03 производства АО «ОДК-Климов». Авионика разработана Ульяновским конструкторским бюро приборостроения концерна КРЭТ. Грузовой пол и лопасти изготавливаются на Казанском вертолетом заводе, а композитные элементы фюзеляжа (в том числе и кабина пилотов) — на дальневосточном предприятии «Вертолетов России» ААК «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина. 

Производство еще ряда узлов и агрегатов и финальная сборка вертолета осуществляются в Улан-Удэ. Для сборки этого вертолета на У-УАЗ построена производственная линия, которая обеспечит бесперебойность серийных поставок заказчикам вертолета Ми-171А3. «Первые поставки вертолетов запланированы на 2024 год. Они начнутся после завершения всего цикла испытаний и получения сертификата летной годности», — поделились планами производители. 

Отдельно коснулись в «Ростехе» перспектив нового вертолета в свете программы импортозамещения в российской гражданской авиации. «Есть основания полагать, что доля импортной техники в России постепенно будет снижаться. В целом доля иностранной вертолетной техники в России невелика. Из 2,5 тысяч вертолетов две трети гражданского вертолетного парка в России — отечественного производства. При этом холдинг "Вертолеты России" полностью закрывает потребности по вертолетам тяжелого класса. Импортные машины в России представлены большей частью в легком классе и частично в среднем. К тому же, по комплексу всех характеристик вертолет Ми-171А3 не имеет зарубежных аналогов. Россия обладает уникальными компетенциями по производству тяжелых вертолетов. За последние 5 лет почти 95% поставленных тяжелых гражданских вертолетов в мире — российские», — подсчитали в ГК. 

Вертолет для «Газпрома» и «Авроры»

Помимо заявленных вариантов применения нового вертолета (грузопассажирский и поисково-спасательный) будут, несомненно, разработаны и другие модификации: грузовая, противопожарная, VIP.  Но для того, чтобы эти работы перешли в практическое русло, должен проявиться интерес к вертолету со стороны эксплуатантов, а этот интерес, как правило, базируется на опыте практического применения машин. 

«Что касается ожидаемого эффекта, то разумеется, мы рассчитываем импортозаместить нишу оффшорных вертолетов», — обозначили перспективы Ми-171А3 в «Ростехе». В настоящий момент первоначальная область применения Ми-171А3 — сфера топливно-энергетического комплекса. 

«Вертолет Ми-171А3 был спроектирован с учетом пожеланий компаний ТЭК РФ, в особенности — ПАО "Газпром". С ней подписано рамочное соглашение о поставке 16 вертолетов Ми-171А3. По ее условиям холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" обеспечит испытания летного образца Ми-171А3, организует серийный выпуск и сертификацию вертолетов. Будут также созданы сервисные центры по обслуживанию воздушных судов, тренажёрные и учебные центры для подготовки летно-технического персонала. Прорабатывается вопрос контрактации и с другими компаниями топливно-энергетического комплекса, заинтересованными в использовании данных вертолетов. Кроме того, с дальневосточной авиакомпанией "Аврора" заключено соглашение на поставку 11 вертолетов Ми-171А3. Производится подготовка к заключению контракта», — заключили в «Ростехе».