Российские вертолеты улетят в оффшор

Российская авиация вскоре пополнится не имеющими аналогов вертолетами для оффшорных перелетов. Таким образом, данная ниша окажется импортозамещена. Об успешном окончании очередного этапа летных испытаний винтокрылой машины, способной перевозить грузы и пассажиров над морем, заявила госкорпорация «Ростех».

Как пресс-служба ГК «Ростех», оффшорный вертолет Ми-171А3, созданный входящим в контур госкорпорации холдингом «Вертолеты России», совершил первый самостоятельный межрегиональный полет в рамках программы летных испытаний. Новейшая машина в поисково-спасательной конфигурации прибыла из Подмосковья в Северную Пальмиру для демонстрации на Петербургском международном газовом форуме ПМГФ-2022. Полет Ми-171А3 прошел штатно, все системы машины отработали без замечаний.

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Указывается, что данный вертолет — первый, предназначенный для выполнения оффшорных операций, то есть перевозки пассажиров и грузов над морем. Ми-171А3 может выполнять полеты над акваториями на удаленные от береговой черты шельфовые буровые платформы, а также выполнять поисковые и спасательные операции. Конструкция вертолета обеспечивает его конвертацию из поисково-спасательного в грузопассажирский силами эксплуатанта.

«Длительный междугородний перелет стал продолжением насыщенной программы летных испытаний для Ми-171А3. Машина благополучно преодолела расстояние более 800 км, — приводит пресс-служба "Ростеха" слова индустриального директора авиационного кластера госкорпорации Анатолия Сердюкова. — Успешное завершение очередного этапа тестирования подтвердило качество всех узлов и систем, а также общую техническую готовность первого образца оффшорного вертолета к длительным перелетам. Сегодняшнее событие стало важной частью масштабных работ, результатом которых станет получение сертификата типа на эту машину».

Летчик-испытатель Салават Садриев, принимавший участие в испытаниях, рассказал, что в длительном полете экипаж наглядно убедился в том, насколько хорошо продумана эргономика новой кабины Ми-171А3. «Удобные места летчиков, хороший обзор, высокая информативность пилотажно-навигационного комплекса, четкая работа автоматики - эти факторы существенно снижают нагрузку на экипаж, что очень важно для вертолета, основным назначением которого являются протяженные полеты в сложной навигационной обстановке», — рассказал летчик.

Дополнительно сообщается, что вертолет обладает уникальными характеристиками в своем классе: максимальная взлетная масса машины — 13 тонн, вместимость — до 24 пассажиров, максимальная дальность полета — до 1000 км с основными топливными баками. Ми-171А3 пригоден для всепогодной эксплуатации в широком диапазоне климатических условий, включая морской, тропический и холодный климат, при температурах окружающего воздуха от -50 до +50 °С. Помимо этого, вертолет оснащен системой аварийного приводнения при уровне волны до 5 метров. Вертолет соответствует стандартам IOGP (Международная ассоциация производителей нефти и газа) и отвечает повышенным требованиям по обеспечению полетов над водной поверхностью. Серийное производство вертолета будет развернуто на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Авариестойкий геликоптер

«Эксперт» выяснил подробности прошедших испытаний, а также узнал какими преимуществами обладает новая винтокрылая машина по сравнению с зарубежными аналогами и каковы перспективы использования нового вертолета.

«Специалистами "Ростеха" успешно проведен этап испытаний на резонанс и изгибно-крутильный флаттер вертолета. По итогам уже проведенных испытаний можно отметить, что все системы работают штатно и без замечаний. Испытания вертолета подразделяются на заводские и сертификационные. На очереди завершение заводских летных испытаний и проведение совместных сертификационных летных испытаний с участием авиационных властей», — рассказали корреспонденту «Эксперта» в госкорпорации.

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По словам представителей ГК, отечественные предшественники нового вертолета — это Ми-8, а также амфибия Ми-14. Новый вертолет создавался с учетом всех современных требований, осуществляющим полеты над морской поверхностью. Ключевое требование здесь — авариестойкость конструкции вертолета, в частности, наличие авариестойкой топливной системы, не допускающей разлива топлива из баков вертолета при аварийной посадке. Увеличена дальность полета для выполнения оффшорных операций. Вертолет оснащен средствами обеспечения аварийной плавучести, средствами спасения экипажа и пассажиров в случае аварийной посадки в море, а также оборудован навигационной системой, облегчающей решение штурманских задач и управление вертолетом при выполнении протяженных полетов наш безориентирной морской поверхностью, в том числе при потере спутникового сигнала.

«Что касается преимуществ перед зарубежными аналогами, то это, прежде всего, вместимость грузопассажирской кабины — она у Ми-171А3 существенно больше», — уточнили в «Ростехе».

Операция «Кооперация»

Рассказали госкорпорации и о процедуре конвертации вертолета из поисково-спасательного режима в грузопассажирский. У машины при этой операции снимается комплект поисково-спасательного оборудования, а затем устанавливаются пассажирские кресла. Все эти действия при необходимости осуществляются в эксплуатирующей организации на месте базирования вертолета в течении одной рабочей смены.

При этом, как было отмечено, налажена широкая производственная кооперация внутри ГК «Ростех». В качестве силовой установки используется двигатель ВК-2500ПС-03 производства АО «ОДК-Климов». Авионика разработана Ульяновским конструкторским бюро приборостроения концерна КРЭТ. Грузовой пол и лопасти изготавливаются на Казанском вертолетом заводе, а композитные элементы фюзеляжа (в том числе и кабина пилотов) — на дальневосточном предприятии «Вертолетов России» ААК «Прогресс» имени Н.И. Сазыкина.

Производство еще ряда узлов и агрегатов и финальная сборка вертолета осуществляются в Улан-Удэ. Для сборки этого вертолета на У-УАЗ построена производственная линия, которая обеспечит бесперебойность серийных поставок заказчикам вертолета Ми-171А3. «Первые поставки вертолетов запланированы на 2024 год. Они начнутся после завершения всего цикла испытаний и получения сертификата летной годности», — поделились планами производители.

Отдельно коснулись в «Ростехе» перспектив нового вертолета в свете программы импортозамещения в российской гражданской авиации. «Есть основания полагать, что доля импортной техники в России постепенно будет снижаться. В целом доля иностранной вертолетной техники в России невелика. Из 2,5 тысяч вертолетов две трети гражданского вертолетного парка в России — отечественного производства. При этом холдинг "Вертолеты России" полностью закрывает потребности по вертолетам тяжелого класса. Импортные машины в России представлены большей частью в легком классе и частично в среднем. К тому же, по комплексу всех характеристик вертолет Ми-171А3 не имеет зарубежных аналогов. Россия обладает уникальными компетенциями по производству тяжелых вертолетов. За последние 5 лет почти 95% поставленных тяжелых гражданских вертолетов в мире — российские», — подсчитали в ГК.

Вертолет для «Газпрома» и «Авроры»

Помимо заявленных вариантов применения нового вертолета (грузопассажирский и поисково-спасательный) будут, несомненно, разработаны и другие модификации: грузовая, противопожарная, VIP. Но для того, чтобы эти работы перешли в практическое русло, должен проявиться интерес к вертолету со стороны эксплуатантов, а этот интерес, как правило, базируется на опыте практического применения машин.

«Что касается ожидаемого эффекта, то разумеется, мы рассчитываем импортозаместить нишу оффшорных вертолетов», — обозначили перспективы Ми-171А3 в «Ростехе». В настоящий момент первоначальная область применения Ми-171А3 — сфера топливно-энергетического комплекса.

«Вертолет Ми-171А3 был спроектирован с учетом пожеланий компаний ТЭК РФ, в особенности — ПАО "Газпром". С ней подписано рамочное соглашение о поставке 16 вертолетов Ми-171А3. По ее условиям холдинг "Вертолеты России" госкорпорации "Ростех" обеспечит испытания летного образца Ми-171А3, организует серийный выпуск и сертификацию вертолетов. Будут также созданы сервисные центры по обслуживанию воздушных судов, тренажёрные и учебные центры для подготовки летно-технического персонала. Прорабатывается вопрос контрактации и с другими компаниями топливно-энергетического комплекса, заинтересованными в использовании данных вертолетов. Кроме того, с дальневосточной авиакомпанией "Аврора" заключено соглашение на поставку 11 вертолетов Ми-171А3. Производится подготовка к заключению контракта», — заключили в «Ростехе».