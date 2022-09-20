Санкции объедут по рельсам: РЖД переориентирует грузоперевозки

Начальник Куйбышевского территориального центра фирменного транспортного обслуживания, входящего в ОАО «РЖД», Игорь Хахулин в рамках Международного конгресса «Транспорт и строительство», проходящего в Уфе, рассказал «Эксперту» о новых вызовах, с которыми сталкивается логистическая сфера в России под санкционным давлением.

Он напомнил, что из-за ограничительных мер со стороны стран ЕС, значительно изменилось направление грузопотоков. Так, снижается погрузка портов Северо-Кавказской железной дороги (снижение на 1412 тысяч тонн или 14%), Приволжской дороги (на 670 т.т. или 35%), Юго-Восточной (на 460 т.т. или 25%). При этом значительно увеличивается перевозка по восточным магистралям. Все это происходит в условиях прекращения захода иностранных судов в балтийские порты РФ.

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Названы перспективы Восточного полигона

«Значительно увеличиваются перевозки грузов контейнерными поездами и контейнеров. В связи с тем, что практически прекращены заходы судов в пункты Балтийского моря, все перевозки в контейнерах переключается на порты Дальнего Востока и на сухопутные погранпереходы в Китай. Частично производится погрузка через порты Черного моря, в частности — Новороссийск», – заметил он. Стоит отметить, что именно через данную гавань сейчас организованно грузовое сообщение России с Турцией.

Игорь Хахулин заметил также, что активно идет реализация транспортного потенциала восточной ветви Международного транспортного коридора «Север-Юг». При этом около 80% господдержки реализуется в части покрытия затрат производителей при транспортировке продукции на внешние рынки.

Однако одним из самых важных направлений остается дальнейшее развитие Восточного полигона. В эксклюзивном комментарии корреспонденту «Эксперта» Игорь Хахулин заметил, что РЖД и правительство РФ ведут активную работу по увеличению грузовых поставок по входящим в него маршрутам.

«У нас действовали правила особого доступа к инфраструктуре РЖД, где было предусмотрено приоритет отгрузки ряда грузов, в частности угля, который возили с того же Кузбасса по поручению президента Владимира Путина. Сейчас эти ограничения приостановлены, действует временное правило предоставление доступа к инфраструктуре РЖД, а также немного изменены приоритеты. В частности — для несырьевого экспорта, для перевозок внутри РФ, идет модернизация Байкало-Амурской магистрали и Транссиба. В следующем году должен заканчиваться второй этап данной модернизации. В настоящее время объем перевозок исчисляется в 150 млн тонн груза, к окончанию второго этапа планируется перевозить до 180 млн тонн в год. Перспективы — в 200-240 млн», — заявил он.

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Новый маршрут стал вызовом

Начальник отдела по международным перевозкам РЖД «Бизнес Актив» Андрей Кочкин напомнил, что в связи с введением ограничительных мер начата реализация в том числе и совершенно новых проектов. Например, получил развитие дополнительный погранпереход «Благовещенск». Оттуда производится доставка грузов в Китай путем обработки их на терминале, перехода через транспортный мостовой переход на Амуре и автоперевозку грузов местных производителей.

«Таким образом, и в импортном, и в экспортном сообщении добавился определенный объем грузов, который мы также может обрабатывать и перевозить через данный переход. И данный маршрут стал для нас определенным вызовом, который мы, отработав, теперь можем предлагать клиентам, чтобы реализовать планы по доставки из или в Китай», — рассказал он «Эксперту».

Что касается Дальнего Востока, то, напомнил Андрей Кочкин, развитие данного направления имеет определенные сложности. Впрочем, компания планирует активно задействовать терминальные мощности АО «Терминал Афанасьева» в Находке для мультимодальных перевозок импортных грузов в Москву и Санкт-Петербург. Потенциальные объемы данного направления могут достигнуть до 10 контейнерных поездов в месяц.