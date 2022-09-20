СМИ: Путин выступит с телеобращением на тему референдумов в ЛДНР и освобождённых областях Украины

Президент РФ Владимир Путин может выступить с телеобращением во вторник, 20 сентября, по поводу референдумов на территориях Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей.

Об этом передаёт РБК со ссылкой сразу на несколько источников, близких к администрации главы государства. Отмечается, что выступление ожидается до конца сегодняшнего дня. Что именно скажет российский лидер, собеседникам РБК неизвестно.

В Кремле, куда был направлен запрос издания, пока данную информацию не комментируют.

Как ранее писал «Эксперт», референдумы о вхождении Луганской и Донецкой народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей в состав России состоятся 23-27 сентября.

Напомним, накануне с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав РФ выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Позже аналогичные требования были выдвинуты в Херсонской и Запорожской областях.

Во всех этих регионах уверены, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют киевскому режиму оружие для убийства мирного населения.

