США готовятся к аннексии свободного эфира

Когда SEC (U.S. Securities and Exchange Commission, Комиссия по ценным бумагам и биржам США) подала иск против известного блогера и криптоинвестора Яна Балины дело поначалу выглядело заурядно. Его обвиняли в причастности к ICO (Initial coin offering, первичное предложение монет) Sparkster, токены которого с точки зрения регулятора являлись незарегистрированными ценными бумагами. Блогер якобы не раскрыл полученную за рекламу проекта компенсацию в размере $5 млн, а также перепродал монеты через собственный инвестиционный пул.

Подобных исков к частным лицам и компаниям, не зарегистрировавшим ICO, SEC подала в последние годы немало, хотя предприниматель из Уганды и попытался придать своему делу оттенок исключительности. Он отказался от тихого урегулирования проблемы с регулятором, на которое согласился, например, гендиректор Sparkster и перевел все в публичную плоскость.

«Взволнован тем, что этот бой станет достоянием общественности, — написал он в понедельник в микроблоге. — Это легкомысленное обвинение SEC создает плохой прецедент для всей криптоиндустрии. Если инвестирование в частную продажу со скидкой является преступлением, то все крипто-венчурное пространство находится в беде».

Но признаки настоящей беды обнаружились лишь во вторник, когда на рынке смогли вчитаться в иск SEC. В нем было подробно описано движение ETH (эфир, ether — расчетная единица Ethereum) в связи с делом, а в самой глубине (в 69-м абзаце 23-страничного документа) нашлась бомба. SEC там, по сути, утверждает, что имеет право подать в суд не только потому, что транзакции совершены в США, но и по другой причине — вся сеть Ethereum попадает под американскую юрисдикцию.

ETH, отправленный блогеру, «был подтвержден сетью узлов в блокчейне Ethereum, которые сгруппированы в США более плотно, чем в любой другой стране», говорится в иске. Из этого SEC заключает: «В результате эти сделки имели место в США».

По данным Etherscan, около 46% всех узлов Ethereum (компьютеров, помогающих сети работать) находятся в США, на втором месте с большим отрывом (19%) находится Германия. «Это позволяет охарактеризовать ведение бизнеса на блокчейне Ethereum как ведение бизнеса на бирже ценных бумаг в США, — сказал Decrypt профессор права Университета Кентукки Брайан Файр. — Что, с точки зрения регулирования, удобно. Это делает вещи намного проще».

Bloomberg попытался во вторник выяснить точную позицию SEC по этому вопросу — ответа на свое электронное письмо он не получил. Но на прошлой неделе комиссия уже искала подходы к Ethereum. Председатель SEC Гэри Генслер указал, что после обновления Merge держатели эфира могут получать финансовое вознаграждение, позволяя сети использовать некоторые свои активы, что может попадать под действие законодательства о ценных бумагах.

Понятно, что иск к Балине — это только пробный шар и попытка создать прецедент. Для того, чтобы действительно признать юрисдикцию правительства США над Ethereum, потребуется отдельное дело. Но интерес у SEC явно есть, а речь идет о немалых деньгах. В плане бизнеса Ethereum — самый востребованный блокчейн мира. Есть множество проектов, токены которых основаны на ETH.

По данным DeFi Llama, только в приложениях децентрализованных финансов в Ethereum находится более $31 млрд из общей их суммы в $54 млрд. Новый подход, если он будет применяться США, затронет и другие блокчейны, такие как BSC, Tron, Solana и т.д. А там придет очередь и всех криптовалют.

Их деньги давно вызывают повышенный интерес у регуляторов самых разных стран. Но это означает еще и то, что простое объявление блокчейна попадающим под свою юрисдикцию создаст проблемы для всех участвующих сторон (от бизнеса и потребителей до государств), но не приведет к устойчивой ситуации ни для кого.

«Большой вопрос здесь — это проблемы с юрисдикцией в отношении блокчейн-деятельности в целом, — пояснила Bloomberg научный сотрудник австралийского центра блокчейн-инноваций RMIT Элизабет Мортон. — Несколько юрисдикций со своей собственной нормативно-правовой базой могут предъявлять независимые претензии».