Стала известна дата проведения референдум по вхождению Херсонской области в состав России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой глава администрации региона Владимир Сальдо, плебисцит пройдёт с 23 по 27 сентября. Чиновник также почеркнул, что подписал указ о референдуме по вопросу вхождения Херсонской области в состав РФ на правах полноправного субъекта единого государства.

«Сообщаю, что в соответствии с указом референдум будет проведён в период с 23 по 27 сентября 2022 года. Указом определён порядок организации голосования и проведения референдума на территории Херсонской области, а также установлены меры административной и уголовной ответственности за нарушение этих правил», – заявил он.

Ранее «Эксперт» писал, что референдум о вхождении Луганской и Донецкой народной республик в состав РФ также пройдёт в период с 23 по 27 сентября.

Напомним, накануне с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав РФ выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Позже аналогичные требования были выдвинуты в Херсонской и Запорожской областях

Во всех этих регионах уверены, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют киевскому режиму оружие для убийства мирного населения.