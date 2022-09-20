Стало известно, когда пройдёт референдум о вхождении Запорожской области в состав РФ

Стала известна дата проведения референдума о вхождении Запорожской области в состав России.

Как передаёт РИА Новости со ссылкой на главу региона Евгения Балицкого, народное волеизъявление состоится 23-27 сентября. По словам чиновника, Запорожская область технически готова к проведению референдума, безопасность избирательных участков обеспечена, рубежи защищены военными ВС РФ.

Ранее «Эксперт» писал, что референдум вхождении Херсонской области в состав России также состоится 23-27 сентября. На эти же сроки назначены референдумы о вхождении в состав РФ Луганской и Донецкой народных республик.

Напомним, накануне с инициативой незамедлительно организовать голосования о вхождении республик Донбасса в состав РФ выступили общественные палаты ЛНР и ДНР. Позже аналогичные требования были выдвинуты в Херсонской и Запорожской областях.

Во всех этих регионах уверены, что такое решение обезопасит территории и восстановит историческую справедливость. Это необходимо в условиях постоянных терактов со стороны Украины и стран НАТО, которые поставляют киевскому режиму оружие для убийства мирного населения.

