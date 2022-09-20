Сюжет дня: нефтегазовые акции просели под давлением геополитики и налогов

Акции российских нефтегазовых компаний снижались по итогам торгов на Мосбирже во вторник, 20 сентября. За день акции упали котировки «Новатэка» (на -11,69% до 1034,8 рублей за штуку), «Газпрома» (-9,57% до 220,84 рублей за штуку), «Лукойла» (-10,19% до 4038 рублей за штуку), «Роснефти» (-9,28% до 325 рублей за штуку) и других компаний.

Давление на рынок оказывали геополитические новости: стало известно о планировании на 23-27 сентября референдумов по вхождению в состав России ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей. «Потенциальное присоединение территорий к РФ предвещает очередной всплеск геополитической напряженности и может обернуться дополнительными санкциями (хотя основные ограничения, вероятно, уже были введены)», - прокомментировала аналитик ИК «Велес Капитал» Елена Кожухова.

Еще одним негативным фактором стало новость о том, что правительство думает над введением дополнительных налогов для российских нефтегазовых компаний. В общей сложности планируется собрать около 3 трлн руб. в течение 2023-2025 годов для покрытия дефицита бюджета.

«Мы считаем, что потенциальное обложение нефтегазовой отрасли дополнительными налогами - это негативный сигнал для бумаг публичных компаний. Однако мы полагаем, что реализация меры по введению экспортной пошлины для производителей СПГ наименее вероятна. В целом, нефтяная отрасль сможет без особого стресса пережить потенциальное повышение налогов при сохранении относительно высоких цен на нефть (наш прогноз – 55-65 долл./барр. Urals) и перенаправлении выпадающих экспортных потоков ЕС в Азию и на Ближний Восток», - считает управляющий эксперт департамента стратегии и проектов развития «Промсвязьбанк» Екатерина Крылова.

Индекс Мосбиржи к концу упал на -8,84% до 2215,67 пунктов. Индекс РТС опустился на -9,31% до 1154,17 пунктов. Нефть марки Brent по состоянию на 20:30 мск составила 90,5 долларов за баррель (-1,63%). Российская валюта укреплялась – 60,6 руб. за доллар.