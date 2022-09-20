Три четверти россиян не были за границей последние пять лет

Около 80% россиян не выезжали за пределы РФ за последние пять лет.

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, согласно которым 77% граждан РФ не покидали пределы страны в течение этого времени.

На вопрос о странах, куда совершались поездки чаще всего (при этом было предложено три варианта ответа), 17% респондентов указывали государства, не входящие в Шенген, а 9% участников опроса (каждый одиннадцатый) рассказали, что посещали, в первую очередь, страны Шенгенской зоны.

Уточняется, что опрос был проведен 11 сентября 2022 года по телефону, в нем принимали участие 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Эстония, Латвия, Литва и Польша накануне ввели запрет на въезд граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других государствах ЕС. Исключение решено сделать для граждан, у которых в этих странах живут родственники, а также для дипломатов и владельцев рабочих либо учебных виз. Кроме того, разрешения на въезд смогут получить работники сферы международных товарных и пассажирских перевозок и те, кто направляется в страну по гуманитарным причинам.

Главы министерств иностранных дел стран Евросоюза на неформальной встрече в Праге в начале сентября договорились о приостановке действия Соглашения об упрощении выдачи виз между Россией и ЕС. Таким образом, их получение станет более длительным, сложным и дорогим.

С середины августа Эстония запретила въезд гражданам РФ с выданной в этой прибалтийской стране шенгенской визой, при этом въезд в республику с визами других государств ЕС оставался возможным. Ранее Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Словакия, Дания, Бельгия и Нидерланды прекратили принимать у россиян документы для оформления туристических виз.