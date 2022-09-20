Trilogy Limassol Seafront: Совершенная точка притяжения на финишной прямой

Trilogy Limassol Seafront — еще один знаковый проект девелоперской компании Cybarco — идеальное место для жизни, работы и отдыха на Кипре. Trilogy Limassol Seafront — пионер отрасли, изменивший правила игры и линию городского горизонта. Продажи и бронирования будущих первоклассных апартаментов и офисов в премиум-локации на первой линии уже превысили 385 миллионов евро.

Trilogy стремительно приближается к моменту сдачи двух фронтальных башен и общественной плазы площадью 6 850 кв.м. Также ведется строительство и предварительная продажа третьего здания средней этажности с пентхаусами и апартаментами с одной, двумя и тремя спальнями — как завершающий этап раскрытия всех элементов пазла Trilogy. Недавно запущенное в продажу здание North Residences, разработанное всемирно известным лондонским архитектурным бюро WKK Architects, — это стиль жизни, которому нет аналога в Лимасоле: дома с видом на море и город с прямым доступом к частному оазису площадью 6700 кв.м. Инфраструктура пятизвездочного отеля и сервис будут доступны круглосуточно, а команда преданных своему делу профессионалов будет заниматься вопросами аренды, управлением недвижимостью и обеспечением комфортной жизни за единой центральной стойкой ресепшн.

В Trilogy сочетаются соблазнительный средиземноморский образ жизни и городская атмосфера процветающего европейского города. Это больше, чем просто недвижимость в уникальном месте. Кроме полностью открытого вида на море, роскошных интерьеров и больших крытых террас, жители смогут наслаждаться первоклассными ресторанами, магазинами и местами для отдыха и развлечений. Дополняющая оазис на свежем воздухе, ретрит-инфраструктура для отдыха площадью 3400 кв.м увеличивает общую площадь открытых и крытых бассейнов в комплексе до 900 кв.м. Отличительная архитектура и продуманный до мелочей дизайн позволили разместить детскую комнату, детские площадки, кинозалы, тренажерный зал, спа-центр, многофункциональный конференц-зал и лаундж в каждом из трех знаковых зданий.

Исполнительный директор Trilogy и генеральный директор Cybarco Development Михалис Хаджипанайоту прокомментировал последние результаты: “Мы так гордимся этим проектом, особенно в свете трудностей, с которыми нам всем пришлось столкнуться за последние несколько лет. Мы уверены, что данный проект, как и Limassol Marina, станет еще одной историей успеха — местом для владельцев недвижимости, где все необходимое находится прямо у порога их дома, а также точкой притяжения для местных жителей и гостей Кипра. 50% апартаментов в North Residences были проданы и забронированы до официальной сдачи проекта — а значит, его дизайн, расположение, услуги и стоимость были приняты клиентами и на локальном, и на мировом уровне.”